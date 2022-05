Ros til Mette

LAD OS ROSE Mette Frederiksen. Vi gør det ikke så tit. Muligvis fordi muligheden ikke ligger ligefor. Det gjorde den tirsdag.

I Danmark synes vi, at Putin er en fæl fætter. Og hans overfald på Ukraine skal stoppes. Det synes Indiens premierminister, Narendra Modi, der er på officielt statsbesøg, ikke. Tværtimod.

MAN KUNNE have frygtet, at statsministeren ville behandle Modi som skørt porcelæn, der skal vaskes forsigtigt op og sættes i skabet. Med koncentration, omhu og uden uoverlagte bevægelser og improvisation.

Diplomati handler ofte om, hvad der ikke skal tales om.

OG SKAL VI være helt ærlige, synes vi her i Danmark, at Modi ligesom Putin hører til i den gale ende af verdensordenen. Men vi kan godt lide de indiske penge. Vi har allerede en aftale med inderne fra Mette Frederiksens besøg i Indien sidste år. En ret givtig aftale.

Og når en indisk premierminister er på besøg i Danmark for første gang i 20 år, er målet således ikke at formane, men at få fingre i nogle af de milliarder, verdens største demokrati har afsat til vindmøller, velfærdsarkitektur med mere.

SÅ HVAD skulle Mette Frederiksen stille op? Det spurgte mange bekymrede iagttagere sig selv og hinanden om før den indiske premierministers ankomst.

Mette Frederiksen fordømte angrebene på civile i Ukraine på pressemødet. Hun krævede endda direkte, at Vladimir Putin stopper krigshandlingerne, og hun bad Modi hjælpe hermed:

’Jeg håber naturligvis, at Indien vil påvirke Rusland i denne diskussion.’

MEGET MERE ligeud og uden omsvøb kan en statsminister ikke tale til en anden. Hvilket er rosværdigt. Nerandra Modi kastede naturligvis ikke sig selv direkte ind i kampen. Det blev til nogle runde formuleringer om, at våbenhvile og dialog altid er ønskværdig. Men ingen fordømmelse af den indiske premierministers ven i Moskva.

Måske var det aftalt, at hun kunne sige det, hvorefter Modi efter aftale kunne undlade at svare. At her var noget, der skulle handles af i offentlighed. I Indien roser de muligvis Modi. For at lade det hele gå ind gennem det ene øre og ud ad det andet.

I SÅ FALD fik vi demonstreret en anden af diplomatiets uskrevne regler. Siges det, der egentlig ikke skal tales om, alligevel til den ene parts mulige ubekvemhed, ja, så er det passende svar oftest at ignorere det fuldstændig.

Vi ved selvsagt ikke, om den danske statsministers oprigtighed koster noget. Vi er også fuldstændig ligeglade. Der findes virkelighed, der bare ikke kan undviges.