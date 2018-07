’Russofobi’

Rusland vil ikke blande sig i et kommende valg i Danmark. Det har russerne meddelt på Twitter.

Rart at vide, som man siger. Men ikke ligefrem noget, Danmark bør kvittere for. Det manglede vel egentlig bare.

Selve ordlyden i tweetet fra den russiske ambassade er imidlertid interessant.

Tweetet blev fremtvunget af, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Johan Findsen, tirsdag i Berlingske advarede om mulig russisk indblanding i et folketingsvalg. Dette svarede ambassaden så på tirsdag aften i et tweet med ordlyden:

’Eftersom der ingen forskel er på den russofobiske tilgang hos den danske regering og opposition, giver det ingen mening at blande sig i danske valg.’

Der er meget at bemærke i denne forbindelse. Men mest af alt bør man hæfte sig ved, at det ikke er det, russerne siger, men måden de siger det på.

Det lyder som en tilståelse a la: ’Ja, jeg begår indimellem voldtægt, men dig har jeg ikke lyst til.’ For siger russerne ikke her, at ja, den er god nok, vi plejer rigtig nok at blande os i andre landes demokratiske valg, men jer i Danmark, I er bare ikke besværet værd?

Den russiske ambassadør, Mikhail V. Vanin, har så siden udsendt en to siders erklæring. Heri hævder ambassadøren, at ’Mr. Lars Johan Findsen, har tilsluttet sig det antirussiske hysteri.’ Mikhail V. Vanin fremfører tillige, at beskyldningen om, at Rusland vil blande sig, sker på et tvivlsomt grundlag.

De fleste er enige om, at russisk er et vanskeligt sprog. Selv når det er oversat. Et gæt om den egentlige mening er nok at lægge mærke til, at ambassaden taler om ’den russofobiske tilgang’.

Fobi er, ifølge Den Store Danske Encyklopædi: ’Overdreven angst, der erkendes som urimelig, men som ikke kan beherskes. Angsten er ude af proportion med situationens karakter.’

Vi er nødt til at sige, at der for tiden intet urimeligt er i at så tvivl om hverken Ruslands karakter eller hensigter.