Rwanda frem og tilbage

TILLAD OS en profeti. Danmark kommer ikke til at sende asylsøgere til lejre i Rwanda. Tanken har fra begyndelsen været til den syge side, og efterhånden som der kastes lys over forholdene i det afrikanske land, bliver den kun mere absurd.

SENEST HAR Jyllands-Posten afsløret et internt dokument fra FN’s Flygtningeorganisation, som allerede sidste år advarede den danske regering om, at der kun er én sagsbehandler til at foretage asyl-interviews i hele Rwanda.

Desuden kan man reelt ikke klage over en afvisning.

VI HAR tidligere på denne plads stillet spørgsmålet: Hvorfor er det lige, at Danmark skriver under på asyl-aftaler med et land 6200 kilometer væk, hvor der endda er dokumenteret overgreb på flygtninge?

EN DEL af svaret skal findes i, at Mette Frederiksen før valget lovede helt at fjerne muligheden for at søge asyl i Danmark ved at troppe op ved grænsen. Asylsøgere skulle fremover – alle som én – sendes direkte til et modtagecenter i et demokratisk land uden for EU.

MEN RWANDA er ikke noget paradis. Landet er kendt som et semidiktatur. Når det ikke er et fuldblods af slagsen, skyldes det, at der en form for demokrati. Således vinder den siddende præsident, den tidligere guerillaleder Paul Kagame, kun valgene med 99 procent af stemmerne.

KAGAME HAR foreløbigt siddet i 20 år. Han var i midten af 90’erne med til at rydde op efter folkedrabet på tutsierne, som kostede over en million mennesker livet. I dag rydder han op blandt sine politiske modstandere. I Human Rights Watchs årsrapport fra 2020 hedder det, at oppositionen til styret rask væk smides bag tremmer.

DAGENS ORDEN er vilkårlige tilbageholdelser, mishandling og tortur i officielle og uofficielle fængsler.

Kritikere bliver fængslet, dræbt eller tvunget til at flygte ud af landet. Rwandas præsident har da heller ikke Vestens idealer hængende på sin opslagstavle. I stedet lader han sig inspirere af styret i Beijing.

EFTER Mette Frederiksens seneste regeringsrokade er Rwanda-bæen havnet på den nye udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvads, bord.

Hans forgænger i jobbet, Mattias Tesfaye, var sidste år i Rwanda for at underskrive en uforpligtende aftale om asylsamarbejde.

TO AF regeringens støttepartier, de radikale og Enhedslisten, har hele tiden været imod tanken, og det ændrer sig næppe på denne side af århundredskiftet. Hvad gør en ny minister så? Ja, han finder selvfølgelig en vej ud af Rwanda. Det er jo ikke hans projekt.

PÅ SAMME måde venter der hans forgænger, Mattias Tesfaye, et oprydningsarbejde i Justitsministeriet.

Den kedelige og meget mærkelige såkaldte landsforrædersag mod FE-chefen og Venstres Claus Hjort Frederiksen skal også aflives.

Sådan kan man nemlig også bruge en regeringsrokade til noget fornuftigt.