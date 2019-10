Her på Ekstra Bladet har vi altid tænkt: Hvor svært kan det egentlig være? Hvorfor kan politikerne ikke bare give sig selv de samme vilkår, som alle andre har?

Det vil sige ingen mærkelige og uigennemskuelige skattefri fradrag, absurde pensioner eller særegne regler for eftervederlag. Eller sagt på bureaukratsprog af den såkaldte Vederlagskommission i 2016: En pensionsordning, der er 'forældet, uigennemsigtig og gunstig', et skattefrit løntillæg, der 'bygger på historiske og utidssvarende rationaler' og et eftervederlag, der er 'uensartet og uigennemsigtigt'.

Kort sagt en sønderlemmende kritik, men alligevel politikerne som om intet var hændt.

Først nu, tre år senere, ser der endelig ud til at ske noget, og jeg er sådan set ligeglad med, om det er Ekstra Bladet-effekten eller den sunde fornuft, der sejrer til sidst. Jeg konstaterer blot, at de to største modstandere af ’normale’ vilkår, Venstre og Socialdemokratiet, langt om længe er parate til at ændre reglerne. Og vi kan garantere, at vi nok skal holde øje med, at de får alt med frem i lyset. Det vil sige alle finurlige detaljer og muligheder for at finte sig ud af modregning, så man ikke skal være professor i økonomi for at kunne regne en politikers løn ud.

Et folketingsmedlem får i dag 677.930 kroner. Rigtig pænt, men for min skyld kan de godt sætte lønnen op, hvis alt andet normaliseres og bringes på niveau med almindelige lønmodtagere. Det er hårdt at være politiker. Arbejdsugen kan nemt snige sig op på 60-70 timer, og ansvaret er stort. Det er jo for pokker alle vi andres liv, de forvalter. Derfor skal lønnen være derefter.

Og for at blive i den positive ånd er det da dejligt, at betonhovederne i Venstre og Socialdemokratiet endelig er kommet til fornuft. Men hold nu op, hvor tog det lang tid, og hvor har forhalingen og uigennemsigtigheden skadet politikernes omdømme.

For hvis der er noget, der har været med til at skabe politikerlede, så er det, at politikerne har skabt et morads af gunstige særregler, der kun gælder for dem selv.

Lad os nu komme videre. Jeg gider ikke sige ’Velkommen på forsiden’ til flere politikere, der rager til sig. Lad os få ryddet op en gang for alle, så vi kan tale om den politik, der bliver ført, og ikke politikernes goder.