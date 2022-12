Ryg og rejs

‘I know I ganged the … I made this banging … but, ehhh, perhaps it’s because it’s too late and I’m a bit tired.’

Sådan lød ordskvalderet fra en søvndrukken statsminister Lars Løkke Rasmussen, da hans første store udenrigspolitiske svendeprøve, Cop15 i København, faldt til jorden med den eklatante fiaskos hule drøn.

Dengang blev ’Lille Lars fra Græsted’, som han stadig yndede at titulere sig selv, nærmest hånet for sine manglende evner udi diplomatiet.

Siden fik han, som så mange statsministre før ham, smag for det store udland, og han kom efter det. Lysten til at spise kirsebær med de store på de bonede gulve har åbenbart aldrig sluppet ham. I hvert fald kunne Løkke til manges overraskelse i går indtage tronen som rejsekonge i Udenrigsministeriet.

En overraskelse, fordi Løkke som partileder kunne vælge og vrage mellem mange andre ministerier. Hvorfor indtog Løkke ikke Sundhedsministeriet? Eller et ministerium, hvor han kunne reformere det flossede velfærdssamfund?

Inden jeg kommer med et skoldende bud på et svar på det spørgsmål, er det vist på sin plads at anerkende Løkkes uomtvisteligt respekt-aftvingende bedrift og genkomst.

Han tog bagdelen på Venstre-bønderne, da han i ’befrielsens øjeblik’ stod fadder til idéen om en bred regering som Venstre-statsminister i 2019. Han gamblede, tabte det hele og blev bortdømt af alle. Men som en fugl Føniks med en smøg i næbet genopstod han af sin egen aske og skabte et nyt midterparti, der ved første møde med vælgerne blev landets tredjestørste.

Og netop derfor kan det undre, at han ikke prioriterer en reformvenlig ministerpost.

Dybere stak den rasmussenske lyst til samfundsforandring altså ikke. I stedet skal Løkke nu tilbage på første klasse, som han knuselsker, hvor han skal fise fra Herodes til Pilatus. Og hvorfor så det?

Det brutale svar er: Fordi det altid handler om Løkke selv. Han skal nok blive en kompetent og festlig udenrigsminister, men hans valg afslører også noget om svirebroderens udtalte egoisme. Det hele handler om Løkkes lyster, om at genopbygge sit internationale netværk og kunne sende sms’er til sin bonkammerat Macron. Med sit valg indtager Løkke nu også en ikke ubetydelig plads i historiebøgerne som en af de ganske få politikere, der både har bestredet posten som finansminister, statsminister og udenrigsminister. En bedrift, hvis lige vi vist nok skal tilbage til sværvægteren H.C. Hansen for at finde.

Og tro mig, Løkke tænker på historiebøgerne. Men tilbage i Folketingssalen efterlader Løkke nu 15 glade amatører uden skyggen af parlamentarisk erfaring, mens han selv skal rejse i omegnen af 200 dage om året. Løkke har gudsbenådede talegaver, men hans selviske handlinger taler altid for sig selv.