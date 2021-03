Ryggen mod børnene

HVIS VI nu lader ligge, at danske børn fanget i flygtningelejre i Syrien bør bringes hjem – fordi det bør anstændige mennesker sådan set gøre, eller fordi Mette Frederiksen ikke bare vil nøjes med at have ’børnenes statsminister’ som skinhelligt slogan på Instagram, eller fordi de bliver terrorister, hvis ikke vi gør det, som der står i en PET-rapport, som udenrigsministeren har gemt bort i et års tid:

Er alt så ikke, som det skal være? Jo, vil de fleste svare.

I AL beskedenhed vel jeg dog gerne påpege, at statsministeren og andre har overset en væsentlig pointe.

IS-krigere er uønskede, ja, sandt nok. Hvor som helst, når som helst. ’Det lort, gider vi ikke,’ som man kan læse i forskellige varianter på de sociale medier’.

Men selv hvis vi tilsidesætter alt det nævnte, er der retsstaten. Og den kan ikke besnakkes med ferme vendinger. Retsstaten siger, at uanset om vi gider ’lorten’ eller ej, er det stadig vores lort – for nu at blive i denne latrinære metafor. Og så har vi oveni nogles andres lort, som vi heller ikke gider stå med.

OG ALT dette leder frem til spørgsmålet: Hvis Danmark ikke vil hjemtage en kriminel – muligvis endda landsforræder – eksempelvis fra Syrien, hvorfor skal Syrien så hjemtage en kriminel syrisk statsborger, som Danmark har udvisningsdømt og gerne vil af med?

Hvordan skal vi overbevise mellemøstlige lande om, at de skal hjemtage kriminelle fra Danmark, ja, sågar bare børn af kriminelle, når vi ikke vil hjemtage vores egne?

DE SENESTE uger har været fyldt med angiveligt beslutsomme politikere, der erklærer IS-krigere eller deres børn uønskede i Danmark. Men ’ønsker’ har ikke noget med sagen at gøre. I hvert fald ikke når dansk udlændingepolitik går ud på, at flygtninge, migranter og ikke mindst kriminelle indvandrere ikke skal blive i Danmark. Hvis det er politikken, bør følgende være indlysende: Danmark må modtage sine egne.

SÅ HVIS vi nu – i stedet for at fremføre og gentage alt i indledningen på denne leder – synger med på Mette Frederiksens populære omkvæd om, at børnenes forældre ’har vendt Danmark ryggen’ og her hjælper ingen kære mor, ’nej, blev der sagt’, ingen danskere vil have dem hjem, hvad sker der så?

Ja, så er vi ikke alene ringe mennesker; vi er også dumme i tilgift. Så lader vi det bedste – nemlig at der ikke burde være islamister til – være det godes fjende. Nemlig erkendelsen af, at det gør der, men vi bør gøre os til herre over dem. Vi bør sikre, at deres børn ikke vender os ryggen, hvilket begynder med, at de skal vide, at det gør Danmark ikke.