Rystende inkompetent

HER KOMMER en historie fra det virkelige liv: I mindst to år har jobcentrene i København ikke henvist en eneste af kommunens godt 20.000 ledige til et job.

I STEDET for – som loven foreskriver – at henvise arbejdsløse på dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere til arbejdsgivere, har jobcentrene opfundet deres egne regler og aftalt med de ledige, at de eventuelt såfremt i fald kan søge et job.

FORSKELLEN PÅ den lovpligtige henvisning og den hjemmestrikkede aftale er afgørende.

For det er kun ledige med en henvisning i hånden, der kan trækkes i dagpenge eller kontanthjælp, hvis de nægter at arbejde. At bryde en løs aftale om at møde til et job giver ikke mulighed for sanktion.

DET KAN ikke afvises, at den lemfældige omgang med reglerne blandt andet skyldes, at de kan være besværlige at passe ind i virkelighedens verden.

En del kontanthjælpsmodtagere har fået stemplet ’jobparat’ i panden, selvom de er alt andet end parate. At slå dem oven i hovedet med paragraffer gør kun ondt værre og betyder, at arbejdsgivere spilder en masse tid.

MEN DET gælder ikke alle godt 20.000 ledige i København, hvor virksomheder ydermere skriger på arbejdskraft.

Uanset hvad er det under alle omstændigheder jobcentrenes pligt at følge gældende regler. Systemets svagheder må håndteres på anden vis.

DEN POLITISK ansvarlige, beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), siger til Berlingske, der har bragt afsløringerne, at jobcentrenes hjemmelavede regler er ’rystende’.

Hun erklærer sig uvidende om forholdene og vil have ’ryddet op’. Så nu har hun forflyttet den ansvarlige direktør, som årligt tjener ca. 1,5 mio. kr. i løn og pension på ikke at passe sit arbejde.

BORGMESTEREN vil med den bebudede oprydning signalere handlekraft. Dagpenge og kontanthjælp har normalt borgerlig bevågenhed, og så er der jo kun få uger til kommunevalget.

Men reelt afslører borgmesteren en inkompetence og vælgerforagt, der i særklasse er ... rystende.

I SNART fire år har Cecilia Lonning-Skovgaard haft ansvaret for beskæftigelse i København og i mindst to år efter eget udsagn ikke anet en kæft om, at jobcentrene dagligt har bøjet reglerne.

Står det til troende, må hendes direktør systematisk have fyldt hende med løgn. I så fald kan det undre, at topembedsmanden kun er forflyttet.

MEN UVIDENHED fritager ikke borgmesteren for ansvar. Tog hun sit ansvar alvorligt, ville hun trække sig – selvom der kun er en måned til valget.

MAN KAN håbe, at de københavnske vælgere giver beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard en henvisning til et andet job.