S: Ældrepleje må du selv betale

SOCIALDEMOKRATIET er nået til, at god ældrepleje i fremtiden skal ekstrabetales af skatteborgerne selv.

Det kommer muligvis bag på visse danskere. F.eks. folk, der tiltror det gamle arbejderparti at være i fortsat forbindelse med den sociale indignation, det voksede ud af. Andre er måske mindre forbløffede. Folk, der har bidt mærke i, at Socialdemokratiet og statsministeren er skiftet fra at være ’mere rød end grøn’ til det omvendte og nu til oveni at være såvel rød, grøn som blå.

Vi taler tydeligvis om et velfærdsstatsligt parti, der har mistet overblikket over eget formynderi.

PARTIETS POLITISKE ordfører, Christian Rabjerg Madsen, er sendt i byen for i Jyllands-Posten at erklære, at folk nu selv må spare op til ældrepleje. For snart vil der være for mange ældre. Og disse vil tilmed være meget krævende. Og midlerne rækker simpelthen ikke, hævder Rabjerg Madsen. Så han forestiller sig, at man indfører noget a la pensionsopsparingen. Altså en opsparing, der finansierer plejehjem, støttebind og almindelig ældreomsorg.

Hvis nogen her opbragt spørger, hvad regeringen bilder sig ind – først stjæler den store bededag og forlanger arbejdstugt, så snupper den plejehjemspladsen og ældreplejen – så er det forståeligt.

DANSKERNE BETALER noget af den højeste skat og moms i verden. Vi betaler dermed allerede til ældrepleje og -omsorg. Hvis det ikke rækker eller fungerer – og ligesom sundhedsvæsnet forfalder hurtigere, end et rødt flag falmer – bør man måske kigge på, hvordan de omfattende midler, der allerede rådes over, egentlig anvendes.

Økonomer opfandt for år tilbage begrebet ’finanspolitisk holdbarhed’. Det handler om, at man prøver på at forudsige økonomien de næste eksempelvis 50 år. Ligesom Rabjerg Madsen fumlende forsøger. Og det på trods af at forudsige selv 5 år er vanskeligt. Vi lever i det, der er blevet kaldt ’økonomismen’. Det er ikke socialismens eller socialdemokratismens tid som i 1970'erne. Eller konservatismens som i 80'erne. Der skal føres politik, der kan summes op i kolonner og regneark, politik, der kan kvantificeres. Ikke kvalificeres, vel at mærke.

FORVALTNINGERNE ER imidlertid vokset forvalterne over hovedet. Vi taler høje lønninger til en fedtbræmme af bureaukrater. Vi taler et omfang, så milliarder forsvinder i Skats systemer, diverse it-systemer og i konsulentlabyrinter omkring transport- og anlægsinvesteringer samt i enkelte tilfælde endog snyd og bedrag. Pengene bliver borte i en bermudatrekant af ansvarsfralæggelse. Og pludselig rækker de ikke længere. Ergo: Vil danskerne have hjemmeplejen forbi i fremtiden, må de til lommerne. Igen.

Må vi anbefale Christian Rabjerg Madsen og Socialdemokratiet at genbesøge en gammel Poul Nyrup-vending og spørge sig selv: ’Kan vi ikke gøre det lidt bedre?’