(S) FOR SELVSKADE

FØRST VAR DER det med ordlyden. Sært, at hverken ’EU’ eller ’forsvarsforbehold’ stod på sedlen, når vi skal stemme ja eller nej til at ophæve et forsvarsforbehold over for EU.

REGERINGEN og udenrigsminister Jeppe Kofod slog sig i tøjret. Hvorpå de indså, at de var i gang med at forære nej-siden en gave. Og man vendte 180 grader.

NU ER JEPPE KOFOD (S) igen snurret en halv omgang rundt. Jeppe Kofod har tidligere pure afvist, at danskerne får en ny folkeafstemning, hvis EU's forsvarssamarbejde – efter vi altså har droppet forsvarsforbeholdet – pludselig udvikler sig i en uheldig retning. En retning, hvor Danmark mister sin vetoret, mister sin suverænitet.

MEN NU SIGER KOFOD så alligevel til Jyllands-Posten:

– Hvis det skulle ske, så garanterer jeg, at regeringen vil insistere på en folkeafstemning. Og regeringen vil anbefale, at man stemmer nej.

LAD OS OPSUMMERE: Nu siger regeringen altså både ja og nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det vil sige et ja i første omgang. Og et nej, hvis det derefter går galt. For så må vi have et nyt forbehold til at erstatte det gamle.

DET ER EN FEST at være på nej-kampagnens side. Man behøver blot købe popcorn og med tilbagelænet skadefryd se ja-siden både lade, tage sigte samt pløkke sig selv i først den ene fod og derpå den anden.

MAN ANER NÆRMEST næste farceagtige trin. Afstemningssedlen skal have endnu en tilføjelse. Ved siden af mulighederne ’ja’ og ’nej’ indrykkes muligheden ’måske’.

DET MEST FORBLØFFENDE er dog, at det var til at forudsige, at vi ville ende her. Jeppe Kofod har tidligere været ret imod at afskaffe forsvarsforbeholdet. Naturligvis har han det. Manden virker åbenlyst bedst efter det gamle socialdemokratiske princip: Man har et standpunkt, til man bliver presset til et nyt.

FOR GODT TO ÅR siden bedyrede udenrigsministeren, at der er ’ingen grund til at sende sagen til folkeafstemning’. For som Kofod udtalte til DR: ’Jeg mener ikke, at det har afgørende betydning. Danmark er meget aktiv, når det kommer til forsvars- og sikkerhedspolitik, blandt andet i samarbejde med andre EU-lande. Vi sender soldater ud og er aktive i missioner, og vi kan også være med i dele af forsvarssamarbejdet, der ikke er forbeholdsbelagt.

DET ER HER, vi må stille Danmarks udenrigsminister et afgørende spørgsmål. Altså ud over om Kofod ikke snart skal røntgenfotograferes for at udrede, om han er i besiddelse af en rygrad?

Men med ovenstående in mente hvorfor skal forbeholdet så overhovedet fjernes?