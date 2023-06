DE HAR HIDTIL haltet i takt. Til dato har det mestendels været komplet umuligt at klemme et A4-ark ind mellem Venstre, Socialdemokraterne og Moderaterne i deres holdninger til dette og hint. Regeringen har været enig med sig selv - og uenig med nærmest alle andre. Al kritik er prellet af som vand på en kornfed gås, fordi regeringen har sit flertal på det tørre.

Alle uenigheder lader til at være blevet handlet af forlods i en mørk vognport.

Men nu anes der sprækker i magtbrynjen. Det kan vi takke styrvolten Lars Løkke Rasmussen for.

UDENRIGSMINISTEREN er med vanlig sans for kaos begyndt at divertere med solomeldinger.

Enighed i offentligheden er gudskelov begyndt at rage ham en hattefis. I sidste uge gik Løkke således stik mod regeringens edsvorne politik og drømte hede liberale feberdrømme om egenbetaling i ældreplejen i et opsigtsvækkende interview med Avisen Danmark.

Et soloridt, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger har fået socialdemokraternes partisoldater til at slå sig i det stramme tøjr.

- Vi er blevet tudet ørerne fulde af 'S for Storsind'. At S'et i Socialdemokratiet står for 'Storsind' og tilbageholdenhed, hvis de andre partier kom for godt i gang. Og så skal vi sidde og se på, at Løkke bare løber derudad med sine egne dagsordener. Det blev for meget for flere i gruppen, som et højt placeret og frustreret medlem af folketingsgruppen formulerede det under anonymitetens trygge kappe.

DEN GLÆDELIGE NYHED ER, at statsminister Mette Frederiksen tilsyneladende har fået nok af internt brok - nok af Løkke.

- Hvis Løkke fylder for meget, så fylder vi for lidt, buldrede Mette Frederiksen ifølge gengivelser fra en række folketingsmedlemmer, som Ekstra Bladet i denne uge talte med.

- Hvis I er utilfredse med Løkke, må I selv se at komme på banen, fortsatte statsministeren øjensynligt.

Når statsministeren skal have ros for denne opfordring, så skyldes det selvsagt, at den lukkethed, argument-resistens og iltfattige debat, som SVM-regeringen hidtil har udvist i væsentlige beslutninger - behøver jeg nævne bededag? - er stærkt kritisabel for et åbent samfund.

DER VIL GANSKE GIVET stadig i SVM's resterende levetid blive truffet alt for mange upopulære beslutninger i regeringens røgfyldte lokaler. Men på Ekstra Bladet vil vi gerne opfordre Løkke Rasmussen til at fortsætte sin stil. Borgerne har ikke brug for storsind fra S, når det handler om overbærenhed med Løkke. Borgerne har krav på klar besked og fri debat.

Indtil nu har den stået på mummespil og magtfuldkommenhed.