S-uveræn nej-kampagne

ÅHH, HVEM DER dog bare levede af at

føre nej-kampagne op til folkeafstemningen om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet.

SÅ KUNNE MAN tage i sommerhus, mixe sig en kølig drink, dase på terrassen, og så ellers lade ja-partierne om at få danskerne til at stemme nej 1. juni.

For ingen fører en stærkere nej-kampagne end ja-partierne.

TAG NU Socialdemokratiet, der selv

– indtil for få måneder siden – fremførte alle nej-sidens argumenter. Men det var selvfølgelig også dengang, at regeringspartiet selv gik ind for at bevare forbeholdet.

I DECEMBER 2020 optrådte partiets daværende forsvarsminister, Trine Bramsen, i en debat på DK4 med Venstres EU-førsteelsker, Jan E. Jørgensen.

Han ville som altid skrotte forbeholdet, men dér satte Bramsen ham stolen for døren:

– Bekymringen er ikke de missioner, der er lige nu i EU. Det er, hvad det kan udvikle sig til på den lange bane, sagde Bramsen og understregede, at vi ikke kunne vide, om danske soldater fremover kunne blive udsendt til missioner uden om Folketinget.

ALTSÅ NEJ-SIDENS klassiske glidebane-argument, hvor EU tager hele hånden, hvis man rækker Bruxelles en lillefinger.

Og selv for ganske nylig, var udenrigsminister Jeppe Kofod på samme hold. 2. februar fastslog han over for

Altinget, at ’der ikke er noget i forsvars-forbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil. Tværtimod.’

I DAG KÆMPER regeringspartiet så mod præcis de argumenter, som de selv fremførte, fordi de er vendt på en tallerken og nu slet ikke kan se en verden for sig, hvor Danmark kan klare sig med forbeholdet.

DET SKYLDES, at verden har ændret sig, siger de og peger på Putin. Og ja, han har ændret vores verden. Det har bare ikke så meget med rækkevidden af forsvarsforbeholdet at gøre. Ej heller om hvorvidt EU tager hele armen, hvis man rækker dem en lillefinger.

DERFOR kan man heller ikke fortænke vælgerne i at spekulere over, hvornår ’verden ændrer sig’ igen, så alle løfterne om, at danskerne trygt kan afskaffe forsvarsforbeholdet, bliver udvandet.

JA-PARTIERNE lagde som bekendt fra land med at forsøge at stille et ledende spørgsmål på stemmesedlen. Og nu kommer kovendingerne. Nej-partierne kan roligt holde påskeferie.