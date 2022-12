Så faldt sløret

SÅ SENT SOM i søndags advarede vi på denne plads de borgerlige regeringsforhandlere mod at indgå en studehandel om retssikkerheden ved at droppe kravene om uvildige advokatvurderinger og undersøgelser af minkskandalen og FE-sagen.

MEN VI TALTE for døve ører, for søndag aften faldt sløret: Først Lars Løkke og senere Jakob Ellemann meddelte de frysende journalister foran Marienborg, at de havde besluttet at skrotte løfterne fra valgkampen for i stedet at frede Mette Frederiksen i minksagen.

Hvordan de kunne undgå at rødme af skam, må nok tilskrives den kendsgerning, at løftebrud for dem er brugbare elementer i den politiske værktøjskasse.

IKKE BARE DE øvrige borgerlige partiledere, men også markante røster i Venstres bagland gik straks på banen med skarp kritik, og Jakob Ellemann måtte da også indrømme, at der er tale om endnu et løftebrud over for vælgerne.

– Ja, for det er klart, at jeg gik til valg på noget andet. Jeg gik til valg på en blå regering. Jeg gik til valg på at blive statsminister, men jeg må også bøje mig for den demokratiske virkelighed, sagde han.

Hvordan kan løgne og løftebrud være en acceptabel del af den politiske proces? Er det en demokratisk virkelighed at træde retssikkerheden under fode?

POLITISK ORDFØRER Sophie Løhde forsøgte at komme sin partiformand til undsætning:

– Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse, udtalte hun.

Jamen, Sophie, det er jo netop det, der lige er sket!

LARS LØKKES skare af moderater synes parate til at acceptere hans løftebrud ud fra devisen om, at hvad fatter gør, er altid det rigtige.

Løkke vil så gerne have os til at se fremad og glemme fortiden. Derfor foreslår han at dele Justitsministeriet op i to for at styrke kontrollen med regeringen efter minkskandalen, rigsretssagen mod Inger Støjberg og FE-sagen.

– Det handler dybest set om at få genvundet respekten til retsstaten, siger han salvelsesfuldt.

Og det kommer altså fra en mand, der er skyld i, at den respekt, han taler om, bevæger sig mod nulpunktet.

NU VENTER VI bare på, at forhandlerne på Marienborg kommer ud og meddeler, at man også trækker løfterne om en undersøgelse af den giftige FE-sag tilbage. Så vil bægeret være fuldt.