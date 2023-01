Så flyt dog, Pape

FOR ET år siden var Søren Pape landets mest troværdige partileder. Medlemmer af Konservative vil sikkert hævde, at vi på Ekstra Bladet ødelagde denne triumf.

Vi takker. Det er dog ikke sandt.

Det er heller ikke vores skyld, at Pape begynder 2023 som den måske mindst troværdige partiformand. Det er som tidligere også helt og holdent hans egen.

FOR DEN ER gal igen med partiformandens lejlighed i Viborg. Mange husker måske, hvordan Søren Pape Poulsen på forunderlig vis scorede en almen luksuslejlighed på 144 kvm til omkring 9000 kr. pr. måned i hjertet af domkirkebyen.

Vi taler om en toprenoveret lejlighed, der på Papes egen vagt som borgmester blev solgt af kommunen til et boligselskab, beregnet på et bofællesskab. Men hvor Pape er flyttet ind i den ene lejlighed i ejendommen, og næstformanden for boligselskabet bor i den anden.

NU FASTSLÅR Social- og Boligstyrelsen imidlertid, at ordningen ikke er ’inden for rammerne af loven', og at Viborg Kommune skal redegøre for, hvordan forholdene kan lovliggøres.

Professor ved juridisk institut på Aarhus Business School, Hans Henrik Edlund, kalder i dagens avis kritikken 'alvorlig'. Lige som han påpeger det indlysende, at almene bofællesskaber ikke er beregnet på velstillede borgere som Søren Pape Poulsen.

DEN KONSERVATIVE leder har svært ved at indrømme sine fejl. Tag vores afsløringer sidste år af, at Pape plattede omverdenen i årevis med påstande om, at hans mand (nu eks-mand) var nevø til en præsident samt jøde. Her blev han tvunget til at lægge sig ned på løgnen.

Eller vi kan nævne Papes tøvende medgiven af at være udstyret med luksusbil og skattefordel af sit parti. Måske fordi det ikke harmonerede med politisk bragesnak om ydmyghed og om at være i vater med den jævne danskers flid og arbejdsmøge.

I DET HELE taget synes vi her på avisen, at man i opregningen af Søren Pape Poulsens bratte fald i popularitetsmålinger altid overser danskernes sunde fornuft. De opdagede for længe siden, at det aldrig har været Ekstra Bladets forsider, der var afgørende, så meget som den skrift, disse forsidehistorier har efterladt på væggen.

Det Konservative Folkepartis leder kan således klandres for at være i politik for sin egen skyld og ikke for landets. Og stående over for afsløringer af dette, bliver han altid enten opbragt, selvretfærdig, vægelsindet, ubeslutsom eller kaster sig i flyverskjul.

OG SÅDAN en politisk leder gider danskerne ikke have.

Ekstra Bladet har for længst godtgjort, at Papes erhvervelse af den nævnte lejlighed er moralsk angribelig. Nu får han oven i at vide, at den også juridisk ulovlig.

Og vi kommer gerne med et gratis råd: Så flyt dog, Søren Pape!