Så fortryder hun

Statsminister Mette Frederiksen siger nu pludselig, at den socialdemokratiske regering hele tiden har villet redde 19 danske børn ud af de syriske fangelejre for IS-krigere.

Det har regeringen skjult godt. Faktisk er der nok ikke andre end Mette Frederiksen og hendes ministre, der kan genkende den udlægning. Hidtil har vi hørt, at ’forældrene har vendt Danmark ryggen’. Fra både ordfører Rasmus Stoklund, udenrigminister Kofod såvel som statsministeren selv. Og dermed punktum.

Her på Ekstra Bladet glæder vi os – med forbehold – over, hvad vi ser som en fortrydelse på baggrund af de oplysninger, Ekstra Bladet har gjort offentligheden bekendt med, og som er så ubekvemme, at statsministeren måtte reagere.

Det gælder særligt de seneste oplysninger om, at islamisterne i den lejr, hvor nogle af børnene befinder sig, risikerer at blive indrulleret i Kalifatets Løveunger. En slags moderne Hitlerjugend, hvor kommende terrorister skal formes og opdrages. Hvilket regeringen for længst er gjort bekendt med i en rapport fra Forsvarets Efterrretningstjeneste.

Regeringen har bare ikke givet oplysningerne videre til Folketinget. Og dermed heller ikke til sine støttepartier.

Og det er tydeligt, at regeringen nu er blevet kompromitteret. Og at støttepartierne ikke længere vil finde sig i at blive forholdt vigtige oplysninger. I dette tilfælde af udenrigsminister Jeppe Kofod. Derfor er Mette Frederiksen nu ude i et forsøg på at redde ikke så meget børnene som sin udenrigsminister.

Vi undrer os dog også såre over Mette Frederiksens påstand om, at det hele tiden har fremgået, at børnene var i fare, og at Folketinget ikke er blevet holdt uden for døren. Hvis det rent faktisk var tilfældet, ville støttepartierne ikke være inviteret til ’drøftelser’.

Mette Frederiksen er indiskutabelt gået fra ’det kan ikke diskuteres’ til ’vi må snakke om det’.

- Vi vil gerne se på, om vi kan hjælpe børnene. Der er hjemtaget nogle børn til Danmark. Det kan blive aktuelt, at der er flere børn, der skal til Danmark. Men vi har ikke et ønske om at hjælpe forældrene, siger Mette Frederiksen efter tirsdagens møder med støttepartierne.

Vi kommer ikke til her på Ekstra Bladet at klappe ad nogen i denne sag, før vi har set, hvilken løsning ’drøftelserne’ resulterer i. Statsministeren forsøger uomgængeligt at berolige sine oprørte støttepartier og redde Jeppe Kofod. Det vil være kontroversielt såvel som en tragedie at skille børnene fra deres mødre. Børnenes ret til mødrene vejer tungere, end Danmarks ret til at slippe for dem.

I tirsdagens leder skrev vi, at jorden brænder under Jeppe Kofod. Vi iagttager med skepsis slukningsarbejdet.