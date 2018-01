Så kan de lære det

HERMED EN TAK til politiet.

Mandag rejste dansk politi sigtelser mod 1005 unge, som har delt videosekvenser og et billede på Facebooks chat-platform Messenger af en 15-årig pige, der krænkes seksuelt.

De unge sigtes dermed for ’børneporno-paragraffen’ om distribution af pornografisk materiale med personer, der er under 18 år.

FORFÆRDEDE forældre til de af de sigtede, som også er under 18 år, og forbløffelse blandt de sigtede unge, som er over 18, har siden vidnet om, hvor nødvendig sigtelsen er.

En af de sigtede er eksempelvis 19-årige Mira Bech, der på TV2 kalder sagen ’latterlig’. Ikke alle, der har delt videoerne, er blevet indkaldt til forhør, ymter hun. Og man kunne heller ikke se på videoen, hvor gammel pigen var, fremfører den sigtede og taler om ’verdens mest åndssvage sag’.

VI MEDGIVER naturligvis Mira, at det er ubekvemt at blive sigtet. Men hun bør belæres, at det er for intet at regne mod, hvor ubekvemt, dybt krænkende og livsødelæggende det er at være offeret.

I Politiken får en advokat ligefrem spalteplads til at kritisere politiet for at true i sagen.

’Hvis den mistænkte eller hans forældre ringer og siger, at de ikke har lyst til at møde op til afhøring, så får de ofte at vide, at så må politiet jo bare tage ud og hente dem’, udtaler advokat Janus Malcolm Pedersen og fortsætter: ’Det er en trussel, der virker over for de fleste. Det er ikke mange, der har lyst til at indtage hovedrollen som ham, der bliver lagt i håndjern og ført væk af politiet. Især ikke hvis man er 15-16 år gammel, og hele klassen ser på’.

MED FARE FOR at være belærende over for såvel forsvarsadvokaten som eventuelt bestyrtede forældre i sagen er det faktisk sådan, kriminalsager fungerer. ’Lyst til at møde op til afhøring’, er endnu ikke skrevet ind som borgerrettighed i politiets opklaring af straffelovsovertrædelser.

Lignende sager har udmøntet sig i 20 dages betinget fængsel. Men måske væsentligere for de unge sigtede dermed givet en mørk plet på straffeattesten, hvilket begrænser ens fremtidsudsigter.

DET ER amerikansk politi – via Facebook – der har indledt sagen. Det er dansk politi – ikke offeret – der har rejst sagen. Og det er nødvendigt at fare frem på denne måde, da mange – både unge og deres forældre – tydeligvis ikke fatter alvoren.

Derfor en tak til politiet for utvetydigt at lade forstå:

AT DELE KRÆNKENDE materiale er ikke fin underholdning. Det er en grov forbrydelse.