Så klapper vi!

SIDSTE TIRSDAG samledes den socialdemokratiske folketingsgruppe for første gang i år. Og Mette Frederiksen skældte ud.

ALLE SKAL bakke op om udlændingeordfører Rasmus Stoklund, lød det – ham, der netop har sammenlignet udlændinge på tålt ophold med ukrudt. Og om integrationsminister Mattias Tesfaye

– ham, der netop har holdt møde med et afrikansk regime, der nedskyder flygtninge, om i fremtiden også at tage ansvar for Danmarks flygtninge.

IFØLGE POLITIKEN skulle socialdemokraterne klappe ad de to nævnte og deres dåd.

I LOKALAFDELINGEN på Ærø har de bare ikke modtaget memoet. Socialdemokraterne ude på øen har øjensynligt ikke fattet, at de skal klappe.

PARTIFORENINGEN på Ærø er således kommet for skade at sende et brev til partitoppen. Inklusive statsministeren. Heri skriver de:

’GØR HVAD I KAN for at tage de danske fanger i lejrene i Syrien hjem til Danmark snarest muligt

– børn og mødre – uanset eventuelt frakendt dansk statsborgerskab. Det er utåleligt af menneskelige grunde, at børnene skal lide for deres forældres misgerninger, og både almindelig anstændighed og med Danmarks internationale juridiske interesser at fralægge sig ansvaret for dem.’

OG I ØVRIGT synes man også ude på Ærø, at regeringen skal holde op med at sende syrere hjem.

DET ER ALMINDELIG sund socialdemokratisk fornuft på Ærø. At de 19 børn og de seks mødre må hjemtages. På Ekstra Bladet er vi – som ofte beskrevet på denne plads – enig. Og det er også vores opfattelse af, hvad socialdemokrater bør gøre, og hvad der er socialdemokraters eksistensberettigelse. Men det har vi misforstået. Sådan er Socialdemokratiet ikke mere.

DET ER ENDDA ikke utænkeligt, at der skumles i Socialdemokratiets top over denne blødsødne og provinsielle enfoldighed fra ø-folk. ’Er de helt tabt i Det Sydfynske Øhav? Hvad ved de om andet end tykke pandekager? Er der overhovedet netforbindelse derude? ’Utåleligt af menneskelige grunde’. Vorherre bevares, det lyder jo som noget, vi sagde i 00’erne, dengang Dansk Folkeparti stjal vores vælgere og gjorde grin med os.

SE BLOT, hvem der er en vittighed, nu hvor vi har stjålet deres udlændingepolitik!’

MEN I SOCIALDEMOKRATIET tryner man ikke de små. I hvert fald ikke offentligt. Her møder ministre gerne høj såvel som lav. Snart vil partiforeningen på Ærø sikkert modtage et tilbud om at møde en minister. Det koster kun 20.000 kroner, forstår vi.

SAMME PRIS for alle. Socialdemokrater går ind for lighed.