 Så må EU bryde sammen

Statsministeren sidder formentlig til EU-møde i dag og drømmer sig tilbage. Til dengang i november, da problemerne var mindre. Hvor hun vakte opstandelse ved at kalde det ’gak’ at bruge 35 mia. kr. yderligere på EU’s administration over de næste syv år.

I dag lægges et lån på hele 11.200 mia. kr. på bordet. Det sker til digitalmødet med EU’s regeringsledere (af den spanske leder). Formål: At ’chokstarte’ økonomien i EU over de næste to-tre år.

Det må blive et ’nej tak’ fra Danmark. Vi må forvente, at vi fortsat er imod fælles EU-lån. Det var vi før corona. Det er vi også efter.

EU’s økonomisk mest udfordrede lande i syd vil selvfølgelig gerne overtale de rige lande i nord – såsom Tyskland, Holland og Norden – til at optage et monstrøst fælleslån, der skal støtte de vakkelvorne økonomier i Italien, Spanien, Frankrig, Grækenland med flere.

Ni EU-lande med Frankrig i spidsen vil eksempelvis indføre såkaldte fælles corona-obligationer. Ellers bryder EU sammen, lyder argumentet. ’Er vi sammen eller ej,’ som den franske finansminister demonstrativt spørger.

’Ej’ må i så fald være svaret fra Danmark. Vi skal huske, at danskernes ’nej tak’ til euroen – i øvrigt i trods mod et daværende bredt politisk folketingsflertal – var den klogeste finanspolitiske beslutning i danmarkshistorien.

Vi skal ikke her årtier efter og ad bagvejen smeltes økonomisk sammen med – samt betale for – gældsplagede og bankerot-truede lande i Sydeuropa. Lande, der ikke magtede at beskatte deres egne rige og dertil har stiftet omfattende gæld på eventyrlige pensioner, som nu blotlægges som et generationsrov mod egne børnebørn.

Hvis en sådan løsning er et forlangende, må EU hellere bryde sammen. Det danske folks økonomiske EU-forbehold vil blive underløbet. Fælles EU-lån – som corona-obligationer eller ej – har ikke demokratisk legitimitet. Der skal andre løsninger til, hvis et EU med Danmark som medlem skal bestå. Og dem kan Mette Frederiksen passende være med til at finde frem. Gerne under mottoet:’En god krise må ikke gå til spilde’.

Coronakrisen er dybt alvorlig og kræver omfattende subsidier at komme igennem, ja. Men visse EU-lande skal holde op med at opføre sig som kvik-lånere i ’Luksusfælden’.

Når statsministeren er færdig med at drømme sig tilbage til før corona, må hun gerne hive en tavle med indtægter og udgifter frem og finde ordet ’gak’ frem på ny.