Sådan er Lars

HVORFOR GØR han det?

Nu er det så ferie i et sommerhus i Skagen. Kvit og frit fra kvotekonge til statsminister.

Eller rettere: Til Lars.

For han var jo ikke statsminister, da ’gaven’ blev givet. Så hvad er problemet egentlig?

DET ER LIGESOM dengang, Lars Løkke som ung arrangerede en koncert i Gribskov Hallen med funkbandet Blast for at samle ind til en folkevognsbus til Foreningen af Gamle Spejdere i Græsted, og koncerten floppede. Da orkestret efter koncerten stod over for Lars, var der ingen penge.

Hans navn stod på kontrakten. Men han var 17 år, da den blev skrevet, så den gjaldt ikke. Sådan er det jo. Ikke statsminister, ikke 18 år, ikke noget at komme efter.

Og sådan har vi i medierne talt og skrevet om Lars Løkke Rasmussen i årtier. Om hans ’går den så går den’-tilgang.

SÅ SKREV VI om, at der var personlige ’udgifter, som i dag ser lidt skæve ud’, som Løkke selv udtrykte det i 2008, hvor han hyrede et revisionsfirma, der opgjorde hans samlede skyld for rod i bilagene som minister til 12.758 kroner.

Vi skrev om hans taxa-kørsel som amtsborgmester for i alt 300.000 kroner over fire år. Så skrev vi om 15 rejser til gennemsnitligt 50.000kroner om dagen som GGGi-formand. Så skrev vi om, at Lars Løkke Rasmussen havde modtaget tøj for 15.000 kroner om måneden i ti måneder.

DET VAR VENSTRE, der betalte, og det kunne Lars ikke gøre noget som helst ved, selv om det måske nok så mærkeligt ud ude hos jævne Venstre-folk, der er vant til at smide 20 kroner i kaffekassen, når der holdes lokalmøde. For Lars havde trods sin statsministerløn ikke selv råd til nye habitter, lød det.

’Det kan man mene om, hvad man vil’, udtalte Løkke og kaldte det ’en detalje’.

Man kan læse i Niels Krause-Kjærs portrætbog ’Lars Løkke’, at hovedpersonen er den første statsminister (født i 1964), der er opvokset i og rundet af velfærdsstaten, og som det hedder:

’Han er født ind i den generation, der lærte at tage meget for givet, hvilket har sat sig i hans politiske dna.’

Eller som debattør Rasmus Meyer skrev i Politiken om Løkkes tøj, bilag og rejser med mere:

’Det velfærdssamfund, der har givet os Dovne Robert, har også givet os Lars Løkke. Mennesker, der ikke kender forskel på dit og mit, og som udnytter de økonomiske muligheder, som deres positioner giver dem.

Positionerne i samfundet er nok forskellige, men fællesnævneren for Dovne Robert og Lars Løkke er, at kan de rage til sig, så gør de det.’

NU ER DET som sagt så ferie i et sommerhus i Skagen. Og hvorfor gør han sådan noget, hvorfor siger han ikke bare nej, undrer mange i det politiske kommentariat sig.

De har åbenbart glemt, at med statsminister Lars Løkke Rasmussen er det længe siden, vi passerede punktet, hvor det var gavernes eller bilagenes valør, gyldighed eller karakter det handlede om. Det har i lang tid handlet om hans egen ditto.

Det er faktisk ikke noget, Lars gør. Det er noget, Lars er.