Sådan regner Mette

Det nærmer sig en vittighed, når Mette Frederiksen eller sundhedsminister Magnus Heunicke affærdiger spørgsmål om, hvor længe man vil fastholde den ene eller anden corona-regel, med ordene:

’Vi afventer eksperternes beregning.’

Hvor mange beregninger fra myndighederne har holdt stik?

Forudsigelserne om coronaens gang er næsten altid mere alarmerende end det virkelige tal. Nok ikke på grund af mangel på kompetence, så man i stedet med samme udbytte kunne kaste med dartpile eller spørge en blæksprutte.

Der er snarere tale om temmelig uberegnelige størrelser kombineret med, at ingen eksperter vil have siddende på sig, at de bød for lavt. Slet ikke med en regering, der hæger om sit ’forsigtighedsprincip’, som er det en rød løber, ingen må gå på, før dronningen af vaccineland er ankommet.

Mette Frederiksen har gjort alt og alle klar over, at der manøvreres ud fra worst case scenario. Tirsdag stod statsministeren og nægtede at forklare, hvorfor de større elever – som man sjovt nok nægter at regne på – ikke alle må komme i skole eller på gymnasium. Det lovede hun ellers i februar ville ske, ’når vi har epidemikontrol’, hvilket Danmark rent faktisk har nu.

Vi mindes tillige en beregning fra februar. Den forudså 870 indlagte coronapatienter i midten af april. Vi har ikke været i nærheden heraf. Og tallet er nu nede på 181 (onsdag). Men 870 var, hvad regeringens ekspertgruppe for matematisk modellering af covid-19-udbredelse forventede, og som man sagde ville være håndterbart. Virkeligheden er meget bedre.

Vi har alle en interesse i at være sikre, ja. Sandt nok. Men det er vanskeligt at blive ved med at sætte lid til en regering, der tydeligvis har det bedre med kontrol end tillid. Og som derfor anvender alle midler til at udsætte friheden såvel som afgivne løfter, selvom de redelige argumenter rinder ud.

Det er aldrig godt, når en statsminister ikke leverer på et klart løfte. Det er dobbelt så galt, når alles ve og vel – ikke mindst børns – unødigt tilsidesættes, fordi det tilsyneladende alene sker for at bevare kontrol.

Det er ikke svært at regne ud.