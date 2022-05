SÆNK NU AFGIFTEN

DANMARK BØR midlertidigt lette afgiften på benzin og diesel. På grund af krigen i Ukraine. Og de dermed voldsomme prisstigninger.

Tyskland gør det fra 1. juni. Og Danmark bør følge efter.

DET HANDLER OM den bedste måde, hvorpå man kan støtte hverdagen for den almindelige arbejdende dansker.

I stedet for at benytte den vanlige og meget dyre metode for støtte i velfærdsstaten – med indberetninger, administration, omfordeling og så videre – kan det gøres enkelt. Det kan gøres effektivt. Og effektfuldt.

MAN KAN FJERNE eller lette afgifter.

STATEN REGNER MED at få godt 7 milliarder kr. ind i benzinafgift i år. Det er mere end muligt – med EU’s tilladelse, som tyskerne har fået – at sætte afgifterne ned i en periode.

I DANMARK KOSTER en liter benzin næsten 17 kroner. Fra på næste onsdag og tre måneder frem vil man spare 3 kroner pr. liter ved at tanke i Tyskland. I Danmark betaler vi forbrugere cirka otte kroner i CO 2 -afgift, energiafgift og moms pr. liter benzin. Og mere end seks kroner i CO 2 -afgift, energiafgift og moms pr. liter diesel.

MERE END 86.000 danskere har skrevet under på et borgerforslag om helt at fjerne afgifterne. Og i næste uge skal Folketingets Transportudvalg drøfte situationen.

MAN KAN med sikkerhed forvente, at der vil komme miljøindvendinger i denne debat. Fra politikere, der tænker miljø før børnefamiliers velfærd, før små virksomheders velbefindende, før iværksætteres mulighed for at overleve.

Men uanset hvor frygtsomt man fremstiller forestillingen om, at afgiftslettelser vil medføre landevejsfest her i landet, står danskerne midt i så markant en fordyrelse af tilværelsen på alle varer og tjenester, at det på forhånd må manes i jorden.

DANSKERNE VIL IKKE køre mere end nødvendigt. Energipriserne er i visse tilfælde mere end fordoblet. Og fødevarepriserne maser sig gennem budgetlofterne. Ingen har travlt med at forbruge noget som helst længere.

I SOCIALDEMOKRATIET har man i et stykke tid brystet sig af, at Danmarks økonomi er i forrygende form. Borgerlige forfaldsfortællinger om, hvor katastrofale de omfattende statsudbetalinger for at holde hånden under virksomheder og borgere under corona ville være, er gjort til skamme.

Regeringens politik var både en nødvendig beskyttelse, håndsrækning samt sund fornuft, lyder det.

Det vil en midlertidig afgiftslettelse på benzin og diesel også være.