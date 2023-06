Sæt Aamund i spidsen

Ekstra Bladet afslører i dag endnu et fejlslagent bistandsprojekt. Danskerne har betalt 13 millioner kroner for et renseanlæg, som lige nu står og ruster på en strand i Ghana.

13 millioner er nærmest ingenting i den sammenhæng. Hver år giver vi danskere i omegnen af 18 milliarder i udviklingsbistand til de fattige lande. Det kan man få 1384 rustne og ubrugelige renseanlæg for om året.

Lige nu presser de venstreorienterede partiet i Folketinget på for at øge udviklingsbistanden, fordi det går så godt med dansk økonomi.

Må Ekstra Bladet ikke foreslå, at hvis man endelig vil bruge flere penge, så brug dem på noget så usexet som dataindsamling, evaluering, opfølgning, efteruddannelse og kommunikation.

Normalt bliver der ikke advokeret for flere 'kolde hænder' på lederplads i Ekstra Bladet, men i dette tilfælde er pengespildet så kolossalt, at vi gør en undtagelse.

Det helt store problem med dansk udviklingsbistand er ikke, at vi bruger for få penge. Det store problem er, at vi ikke kender vores fejl og derfor ikke lærer af dem.

Lad mig give et eksempel. Igennem en årrække har Danmark brugt 14 milliarder kroner på et udviklingsprogram ved navn DSIF. 14 milliarder kroner er ekstremt mange penge.

Ekstra Bladet har gransket evalueringsrapporten, som er rystende læsning. Vi aner ikke, hvilken effekt projekterne har haft, fordi man har forsømt at indsamlet data og måle på effekterne systematisk.

Vores seneste afsløring om renseanlægget i Ghana er i øvrigt ikke engang omtalt i evalueringsrapporten. Vi fandt kun ud af det, fordi vores journalist og fotograf svingede forbi stedet, da de var i landet for at undersøge et andet fejlslagent projekt, hvor 135 millioner danske skattekroner også er gået op i røg.

Albert Einstein sagde engang, at definitionen på vanvid er at gentage den samme handling igen og igen og forvente et nyt resultat. Her beskriver Einstein meget præcist dansk udviklingsbistand.

Det kan selvfølgelig ikke passe, at det skal være Ekstra Bladet, som skal fortælle danskerne, at deres skattekroner i et enormt omfang bliver spildt på gulvet. År efter år.

Det danske udviklingsministerium må være befolket af amatører. Det er hårde ord, men jeg kan ikke se det på anden måde, når man ikke kan finde ud af at evaluere bedre, efter man har brugt 14 milliarder.

Jeg har faktisk så lidt tillid til, at det bliver bedre i fremtiden, at jeg synes, man burde udlicitere dataindsamling, evaluering og kommunikation om fejlslagne projekter til sine værste kritikere. Sæt nogle glubske rovfisk i hyttefadet!

Nedsæt en bestyrelse med kompetente og højreorienterede erhvervsfolk med Asger Aamund i spidsen, og giv dem ansvaret for at følge op og evaluere.

Så tror jeg faktisk, at jeg ville sove en anelse bedre om natten. Indtil det sker – og det kommer nok aldrig til at ske – så må man læse Ekstra Bladet i stedet.