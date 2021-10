Sagen lugter

DET LUGTER langt væk, det her, konstaterer Kristian Thulesen Dahl (DF), der ligesom de øvrige borgerlige partiledere er på krigsstien.

BALLADEN OM de slettede sms’er hos Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen og to andre ledende medarbejdere er allerede blevet døbt sms-gate. Oppositionen vejrer storvildt.

DISSE FIRE CENTRALE personer i Statsministeriet har slettet sms’er fra deres arbejdstelefoner. De satte simpelthen deres mobiler til automatisk at fjerne dem efter 30 dage. Det blev gjort af sikkerhedshensyn, bedyrer statsministeren, der ikke vil svare på, hvem der rådgav hende. Mette Frederiksen vil heller ikke oplyse, om den automatiske sletning startede, da hun tiltrådte, eller først, da minkskandalen begyndte at rulle.

MINKKOMMISSIONEN HAR NU bedt Statsministeriet om at genskabe de slettede sms’er, men om det kan lade sig gøre, strides de lærde om. Derfor kræver flere politikere, at politiets it-eksperter skal bistå. Sagen er brandvarm, fordi ingen andre ministre har aktiveret den automatiske slettefunktion. Og tidligere statsminister Lars Løkke har aldrig hørt om en sådan praksis. Og hvis han havde, ville han ikke have brugt den, forsikrer han.

DET ER MULIGT, at Mette Frederiksen blot har fulgt den rådgivning, der tilgik hende. Men det kan undre, at de slettede sms’er tilsyneladende ikke forinden er blevet journaliseret til brug for blandt andet fremtidige undersøgelser eller ansøgninger om aktindsigt.

VI HAR EN fornemmelse af, at rådgiveren i den konkrete sag er Barbara Bertelsen, som er blevet kendt for sin bramfri tilgang til at udstikke ordrer og uddele skideballer via sms’er. For vi nægter at tro, at landets statsminister bevidst har slettet sms’er for at skjule sandheden om den ulovlige aflivning af 17 millioner mink.

UNDER ALLE omstændigheder må sagen undersøges til bunds. Dels af hensyn til Minkkommissionens arbejde, dels af hensyn til Mette Frederiksens troværdighed. Stoler folk på, at de slettede sms’er var uden væsentligt indhold, eller tror de, at toppen i Statsministeriet ville dække over sig selv?

INDTIL VIDERE må vi give Tulle ret: Det her lugter.