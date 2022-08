Salondronningens hykleri

STADIG MANGLER Inger Støjberg at forklare, hvad hun egentlig mener med de københavnske saloner. Vi han forstå, at en sådan salon ikke er noget rart sted. Men hvor ligger de, hvem kommer der, og hvad foregår der egentligt i de saloner efter mørkets frembrud?

ER DET mon allerede sådan, at Støjbergs tilhængere advarer de små børn om, at hvis de ikke opfører sig ordentligt, så bliver de afleveret i en københavnsk salon? Det er åbenbart en skæbne værre end at blive sat til at hakke roer eller grave kartofler op.

INGER Støjberg pumper stadig varm luft i salonballonen. I en ny video på Danmarksdemokraternes hjemmeside giver hun den fuld gas: ’Jeg kan ikke se mig selv i de debatter, der fylder blandt eliten i de fine saloner i København. Der er simpelthen blevet for langt fra Christiansfeld til Christiansborg,’ lyder det med jysk schwung.

INGER RIMER på svinger, og det har i dette tilfælde intet at gøre med en swingerklub. Men Støjberg forsøger tydeligvis at gøre sin politiske kamp til et spørgsmål mellem København og provinsen. Hvilket er komplet latterligt, al den stund at der formentligt bor flere jyder i København end i nogen anden dansk by.

OG NU kommer vi til hykleriet. Inger Støjberg er svinget fra at være en del af det bedre københavnske borgerskab til at blive anfører for provinsens høtyvehær.

BARE SÅDAN hen over natten. Sandheden er, at hun i årevis i København har gnubbet skuldre med personaledirektøren for Det Kongelige Teater, rektoren for det Kgl. Danske Musikkonservatorium og hele 14 administrerende direktører fra store danske virksomheder.

DET HAR hun gjort som medlem af det svinedyre VL-netværk, som har til huse i et fashionabelt domicil blot 200 meter fra Amalienborg i det indre København.

Inger Støjberg har været medlem af VL-gruppe 10, som er en af de 55 VL-grupper, som holder til i København.

DER ER VL-grupper spredt ud over hele landet. Inger Støjberg har folkeregisteradresse i Hadsund.

Der er mange VL-grupper i Jylland med solide folk fra det Produktionsdanmark, Støjberg ynder at hylde som Danmarks rygrad. Her er varehuschefer, tømrermestre og produktionschefer.

MEN INGER Støjberg har altså i mange år valgt at betale kassen for at være medlem af en VL-gruppe i hovedstaden. Med eliten, som man må formode er en del af salonsegmentet. Og efter møderne med de mange direktører i det indre København har der heller ikke været langt hjem til den lejlighed på Christianshavn, som Inger Støjberg har ejet siden 2010.

VI NÆRMER os uvægerligt et valg. Og Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, ser ud til at storme ind på Christiansborg. Helt uden et politisk program.

ALT HVAD Støjberg indtil videre har haft at byde på, er en form for provinspopulisme.

En slags dem mod os, selvom hun i årevis i langt højere grad har frekventeret salonen i København end kroen i Christiansfeld. Det er rent hykleri og lugter langt væk af hævn efter dommen i Rigsretten.