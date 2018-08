Samfundsfjender nr. 1

’VI GØR det ikke for at tjene penge’, bedyrer hovedstadens overborgmester jævnligt, når borgerne jamrer over parkeringsafgifterne og jagten på parkerings-syndere nat og dag.

DENNE fromme påstand hænger i utroværdige laser.

KØBENHAVNS Kommune tjente sidste år 621,5 millioner kr. på parkering! En by som Aarhus tjente kun en tiendedel af København.

DÉN FORSKEL siger også en del om, at der nok er noget om snakken, når bilende borgere og gæster i hovedstaden føler sig som jagede samfundsfjender. Priserne er for det første skyhøje.

MEN SELVE nidkærheden er i en klasse for sig selv. Det virker, som om det er specialtropper fra det gamle Østtyskland, der har optrænet vagterne. Selv midt om natten kan de snuse rundt med målebåndet og stange en bøde ud kl. 3.30 til en bilist, der holder ti cm for tæt på et gadehjørne.

ÅRELANGE slagsmål hærger mellem kommunen og bilister, der mener sig idømt en uretfærdig bøde. Beløbene for sagsbehandlingen er helt ude af proportioner med brøden. Men det vidner igen om attituden: Man helmer ikke, før den sidste formastelige er tromlet flad.

BILERNE er ganske rigtigt i overtal i mange byer, desværre. Men forestillingen om derfor at gøre det så ulideligt som muligt for dem for at mindske trængslen virker for at sige det mildt: uvenlig.

ÉT er, at der naturligvis kun er et givent antal p-pladser.

Men hvorfor skal de være så dyre, at det kun er de rige, der har råd til at parkere i byen? Egentlig en aparte indstilling hos den almægtige teknikborgmester fra Enhedslisten? Mange er jo nødt til at parkere uanset privat økonomi.

I København ruller Frank Jensen altid med sit babyblå blik og jamrer, at det er regeringens skyld, fordi byen ikke må bygge en betalingsmur. Og her stopper så hans fantasi.

70 Procent af indtægterne på parkering i kommunerne skal næste år lægges i statskassen. Hertil truer Frank Jensen så retur med, at så bliver der færre parkeringshuse. Er det virkelig alt, han kan diske op med? Det siger meget om bystyrets bilpolitik. Bilister er noget, der skal malkes – ikke serviceres.