Sankt Støjberg

Omsider meldte Inger Støjberg sig ud af Venstre. Egentlig ville hun gerne have presset citronen lidt mere. Men det var ved at blive ret trættende for de fleste med hendes skrå, der skulle vendes hele tiden. Mens verden – og især helst også Jakob Ellemann – skulle afvente hendes næste skridt i neglebidende spænding.

Skråen mindede efterhånden mere om en slidt, sengeliggende patient, der skal vendes jævnligt for ikke at få liggesår. Udløsningen af spændingen i går blev derfor snarere et lidt ildelugtende, hævngerrigt pift end et klode-rystende drama.

Støjbergs nye rolle ser dog ud til at passe hende godt, når det nu skal være: en slags lurmærket helgen og martyr i halal-Ellemanns kløer – hun alene kæmper for Danmark! Den kan bruges til lidt af hvert.

Samtidig skyder hun vildt til alle sider på vej ud ad døren i et flammende nag, som man ellers kun ser hos en vraget person i et parforhold: Alt fra, at Ellemann aldrig magter at blive statsminister – til at partiet nu opgiver en stram udlændingepolitik uden hendes faste hånd, fordi det er styret af slatne københavnere. At hun blev ’fyret’, fordi hun latterliggjorde MeToo, og at flertallet i gruppen er uden rygrad, fordi de ikke bakker hende op. Intet af det bliver jo mere rigtigt af at blive gentaget.

Med sin udmelding fraskriver Støjberg sig i hvert fald en magt, hun ikke kan genvinde hverken som solist eller i et højrefløjsparti. Magttabet dæmrer åbenbart først rigtig for hende, nu hvor hun er skredet. Nu får vi to Pernille Vermund-typer, der fra fløjen råber op om det samme – uden nævneværdig indflydelse.

I Venstre havde hun sit ivrigt påberåbte jyske bagland som ballast. Men hvor mange i det støjbergske bagland mandsopdækker hende frem-over? De kan da godt stadig synes, at hun er en kæk hardliner, og de personligt godt kan lide ... men derudover?

Venstre har indsat Mads Fuglede i hendes kerneland. Han er ganske vist ikke nogen rødhåret charmetrold med en rap replik. Men halal – det er han saftsuseme ikke! Hvad Venstres udlændingeudspil forleden også vidner om – det er skarpere end noget, Støjberg nogensinde har disket op med.

Snart vil Inger Støjberg også blive mødt af et mere nøgternt: Hvad gjorde du egentlig selv, da du havde magten? Nu påstår hun, at fremover kan hun sige, hvad hun mener. Har hun ikke kunnet det hele tiden?

Det pudsige er, at hun med sin hævngerrige exit har formået at få Jakob Ellemann til at se nærmest godt ud i omverdenens øjne. Nøgtern og stilfærdig midt i hendes Trump’ske gejl.