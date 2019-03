Sass-farcen

LANGT DE fleste danskere er i dag klar over, at Socialdemokratiets magtfulde gruppeformand, Henrik Sass Larsen, har pjækket fra sit job som statsrevisor. Vi taler om et ben til 330.000 kroner årligt.

DET UDBREDTE kendskab til pjækkeriet skyldes ikke kun Ekstra Bladets afsløring.

Det skyldes også, at Socialdemokratiet har gjort sig store anstrengelser for at miskreditere Ekstra Bladet ud fra devisen: Gå efter budbringeren, og glem budskabet.

I STEDET for at tage stilling til Sass Larsens fravær besluttede Socialdemokratiets ledelse at klage til Folketingets Præsidium.

’Senest er journalister begyndt at stå uden for mødelokaler og toiletter mv. for at forsøge at afhente kommentarer og chikanere Henrik Sass Larsen mest muligt,’ hed det blandt andet.

DERNÆST fortalte Sass Larsen til Politiken, at han i efteråret fik en depression, hvilket gjorde det svært for ham at passe sit arbejde.

DET VAR ikke svært ar regne ud, hvad Socialdemokratiet ville have offentligheden til at konkludere: Ekstra Bladet har forfulgt en syg politiker – endda helt ud på toilettet!

ANSVARSHAVENDE chefredaktør Poul Madsen har påpeget, at heller ikke Ekstra Bladet kendte til statsrevisorens depression og har karakteriseret Socialdemokratiets klage som ’helt til grin’.

OG SVARET på klagen kan læses, som at Folketingets Præsidium mener det samme. Folketingets ledelse undlader nemlig konsekvent at tage stilling til socialdemokraternes konkrete klagepunkter.

I STEDET citerer formand Pia Kjærsgaard (DF) fra de generelle ordensregler på Christiansborg og minder om, at Ekstra Bladet skal overholde disse. Altså et rent goddag mand, økseskaft-svar.

SOCIALDEMOKRATIETS grundløse klage er endnu et forsøg på at mistænkeliggøre den kritiske presse og samtidig gøre arbejdsvilkårene så besværlige som overhovedet muligt.

DET VIDNER partiets fortsatte støtte til den omstridte offentlighedslov også om.

Adskillige undersøgelser viser, at der reelt er tale om en mørklægningslov, der effektivt modarbejder offentlighedens legitime ret til at kontrollere magthaverne.

SÅ MEGET desto mere er der brug for Ekstra Bladet som vagthund.