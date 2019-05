Sass Larsen - den usynlige mand

Socialdemokraten Henrik Sass Larsen virker ikke som sit gamle jeg. Han synes ude af sync og cirkulation.

Vi får imidlertid at vide, at alt er godt, alt er fint. Ikke af Sass selv, han svarer ikke på noget, men af andre i partiet. Socialdemokratiets finansministerkandidat er stort set ikke til stede i valgkampen. Vælgerne kan ikke få hans svar på, hvad han vil som finansminister, eller hvordan han vil gennemføre det.

Hans modkandidat , nuværende finansminister Kristian Jensen, nærmer sig efterhånden 100 arrangementer i valgkampen. Henrik Sass Larsen har haft tre. Hvilket vi opgjorde i avisen onsdag.

Vi kan tillige konstatere, at Sass Larsen gerne ser valget gennemført, uden at der stilles spørgsmål til socialdemokrater, hvor svarene ikke er gennemkontrollerede. I en mail til alle partiets folketingsmedlemmer indskærper Sass som gruppeformand, at ’man ikke udtaler sig – heller ikke på eget ordførerområde – medmindre det er aftalt med Christiansborg forinden’.

På Ekstra Bladet ved vi det. Sass Larsen ser helst, at pressen blander sig uden om demokratiet og hans virke i det. Den socialdemokratiske gruppeformand har ligefrem påstået, at Ekstra Bladet forfølger ham. Fordi vi på et tidspunkt ønskede svar på, hvorfor han ikke passede sit arbejde som statsrevisor. Først efter lang tid lød det, at han var syg med en depression. Vi fik således et svar. Og vi spurgte ikke mere.

I dag hedder det, at Sass er raskmeldt. Vi antager derfor, at han er rede til igen at svare på spørgsmål. Men det er åbenbart ikke tilfældet. Ekstra Bladet kan ikke få svar på nogen spørgsmål overhovedet fra Socialdemokratiets finansministerkandidat. Det skal naturligvis ikke afholde os fra at forsøge. Sådan er opgaven, og vi tager opgaven alvorligt.

Vi forfølger nemlig ikke Henrik Sass Larsen, vi forfølger sagen. Det er blot i disse dage, som om de to er vanskelige at skelne fra hinanden. Det er, som om Sass efterhånden legemliggør sagen. Er dette en fejlantagelse, kan Socialdemokratiets finansministerkandidat rette Ekstra Bladets vildfarelse. Han kan svare på vores spørgsmål. Eksempelvis: Hvorfor deltager han ikke rigtig i valgkampen? Og hvis ikke Ekstra Bladet kan få et svar, er det så muligt, at vælgerne kan?