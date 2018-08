Saudiske selvmål

FØRST DA et medie med tilknytning til den sau-diske regering fremstillede en nyhedsgrafik, der viste et fly med direkte kurs mod det 533 meter høje CN Tower i den canadiske storby Toronto, gik det op for omverdenen, at Saudi-Arabien og Canada er i konflikt.

DEN VOLDSOMT ubehagelige grafik var forsynet med en truende tekst, der fortalte, at hvis man stikker næsen i arabiske interesser, får man som fortjent.

GRAFIKKEN bringer uvægerligt minder om 11. september 2001, hvor 19 terrorister med kaprede fly angreb mål i USA. Hele 15 af de 19 mænd var fra Saudi-Arabien.

DET SKAL nævnes, at grafikken senere i går blev fjernet, og at de saudiske myndigheder var ude at undskylde for forseelsen. Men for sent. Det grafiske indslag er blot det seneste af en række selvmål, som Saudi-Arabiens regering har lavet de seneste måneder, og som nu er endt i en større diplomatisk krise med Canada.

DEN CANADISKE regering har gjort det, som den danske og en række andre regeringer også burde have gjort. Forlangt at Saudi-Arabien løslader de mange kvinder, som er blevet fængslet i løbet af de seneste måneder. Kvinder, som slås for ytringsfriheden og retten til at bestemme over deres eget liv.

CANADA HAR desuden krævet, at aktivisten Raif Badawi, hvis kone og børn bor i Canada, også bliver sat på fri fod. Badawi blev i 2013 idømt 1000 stokkeslag og ti års fængsel for at drive en internetside, som var kritisk over for Saudi-Arabiens religiøse ledere. Han fik de første 50 slag i 2015, men da en video af mishandlingen nåede ud til offentligheden, fik presset fra det internationale samfund saudierne til at indstille stokkeslagene.

MYNDIGHEDERNE i Saudi-Arabien har reageret på Canadas krav ved at afbryde de diplomatiske forbindelser, hjemkalde deres ambassadør og truet med at stoppe al samhandel. Senest har regeringen meldt ud, at de vil flytte de 12.000 unge og økonomisk velpolstrede saudiere, som studerer i Canada, til andre lande.

OMVERDENEN så ellers et lys i det saudiske mørke, da den 32-årige saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, tog over for to år siden. Han har tilladt kvinder at køre bil, han har åbnet biografer for både mænd og kvinder, og kvinder har fået adgang til landets fodboldstadioner. Selv den ultrakonservative udgave af islam har han rokket ved.

MEN DE seneste måneder har som nævnt stået på en stribe selvmål, og det er rent hykleri, når Saudi-Arabien taler om, at man ikke skal blande sig i andre landes interesser. Saudi-Arabien gør selv ikke andet i både Yemen, Qatar, Libanon og Bahrain.

DET ER forstemmende. Præcis som det er forstemmende, at Canada ikke får opbakning fra Danmark, USA og alle de andre lande, der hylder de samme frihedsprincipper som den canadiske regering.