Savannens små og store dyr

’Jeg er bestemt det store dyr på savannen.’ Sådan opfatter den ene borgerlige statsministerkandidat, Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, sig selv.

Det rejser naturligt følgende spørgsmål: Hvilket dyr på savannen er så den konservative partileder, Søren Pape Poulsen?

Tidligere på ugen fik han en fortrolig orientering i Justitsministeriet om Rigsadvokatens ønske om at tiltale tidligere finans- og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) for læk af statshemmeligheder.

Efter mødet fastslog Søren Pape, at ’man ikke skulle kunne røbe statshemmeligheder straffrit’, og ’hvis vi får et folketing, der mener, at jo mere hemmelige oplysninger, man har tilgængeligt, så kan man blive fredet af sine kolleger i Folketinget, så synes jeg, vi har et stort problem’.

På menneskesprog betød den udmelding, at de konservative ville stemme for at fjerne Claus Hjorts politiske immunitet, selvom folketingsmedlemmerne ikke kunne få oplyst de konkrete anklager.

I ugens løb indtog de andre blå partier – og Enhedslisten – det stik modsatte standpunkt: Hvis Folketinget i blinde giver samtykke til at ophæve Claus Hjorts immunitet, bliver grundlovens bestemmelse meningsløs.

Efter det konservative gruppemøde i går var Søren Pape tydeligvis blevet pelset af sin egen flok. Pludselig var det helt utænkeligt, at han skulle bede sine folketingsmedlemmerne om at stemme i blinde ’om noget, de ikke ved, hvad er’.

Kovendingen fra Pape rejser derfor et nyt spørgsmål: Hvis ikke den konservative formand kan lede sin folketingsgruppe på 13 medlemmer, hvordan skal han så kunne lede et land?

Hans zigzagkurs ligner mere et mønster end en enlig svale. I marts demonstrerede Søren Pape både fravær af politisk ledelse og strategisk overblik, da hans parti løb fra det brede forlig om særloven for ukrainske flygtninge.

De konservative mente i sidste øjeblik, at det ville åbne en ladeport for flygtninge med politisk asyl i Ukraine. Partiet ville derfor stille et ændringsforslag uden gang på jord. Efter vrede i baglandet faldt Søren Pape dog hurtigt til patten – og så ville de konservative alligevel stemme for særloven. Selvom partiets eget ændringsforslag blev stemt ned.

Papes klodsede håndtering af de to sager afslører, at han – trods konservativ medvind i meningsmålingerne – ikke er øverst i savannens fødekæde. Det peger snarere i retning af et af den slags dyr, der må bruge masser af energi på ikke at blive opdaget. Og nogle gange er den busk, man stikker hovedet i, bare ikke stor nok.