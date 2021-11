Peter Schmeichel virker grådig. Hvis han altså ikke bare har tabt bolden i eget net. Og nu står han så ubehjælpsomt i ’mixed zone’ og forsøger at bortforklare sit drop. Eller måske er det begge dele.

To journalister fra det norske medie NRK er i den forgangne uge blevet løsladt efter at have været tilbageholdt i Qatar. De ville granske ørkenstaten, hvor næste VM i fodbold finder sted, men blev arresteret og frataget alt udstyr samt optagelser.

Det er den slags, Peter Schmeichel bifalder. Han støtter dertil et regime, der har bygget sit VM-værtsskab på døde migrantarbejderes grave og som holder hånden under Talibans terrorregime i Afghanistan. Et regime, hvor man i øvrigt netop har forbudt kvindefodbold. Og hvilken begrundelse har Peter Schmeichel så for at lade sig fyrsteligt belønne som ’posterboy’ for styret i Doha?

’For mig handler det om fodbold, og jeg er nødt til at holde det til fodbold. For jeg har ikke viden og føler heller ikke ansvar for noget som helst andet’, forsvarede Schmeichel sig over for en svensk journalist, hvor den danske eks-målmand heller ikke var for fin til at genspørge, om svenskerne ikke bare er kritiske, fordi Sverige ikke har kvalificeret sig til VM.

For det første har Schmeichel ikke ansvar for fodbold. Han har ikke en kontrakt med en klub eller forpligtelser over for et landshold, han er udtaget til. Hans personlige ansvar for en human og demokratisk verden er ikke mindre end alle andres. Sportens symbolværdi for Qatar kan ikke undervurderes. Som den heller ikke kunne for Hitler i Berlin i 1936.

Landsholdet kan ikke sige fra. Det er underlagt den ulykkelighed, at et korrupt FIFA, der tænker og agerer som Schmeichel, berigede sig selv ved for ti år siden at placere VM i Qatar.

Vi medier bør ikke sige fra. Vores opgave er – som nordmændene netop forsøgte, og som Ekstra Bladets Jan Jensen på forbilledlig vis har gjort med reportager fra Qatar – at afdække, hvad der foregår, og hvordan der ser ud.

Jeg ville have mere respekt, hvis Schmeichel havde bidt hovedet af al skam og svaret: ’Hvor der er penge, der er Peter’.

Det eneste gode, der er at sige om eks-målmandens prostitution, er, at han med sit navn i højere grad end at fremme styret i Doha, nærmest har afklædt det. Ja, det gode ved, at Qatar skal afholde VM, er i det hele taget, at en masse mennesker, der aldrig før har talt om dem, nu taler om menneskerettigheder.

Blandt andet fordi Peter Schmeichel og hans slags virker grådige.