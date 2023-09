Se så at komme ud

HISTORIEN om Rockwool i Rusland bliver mere og mere pinlig.

Rockwool har længe været berygtet som en af de vestlige virksomheder, der trods krigen fortsætter med at drive forretninger i forbryderstaten, hvor Rockwool ejer ikke mindre end fire fabrikker.

For nu har Ekstra Bladet og Danwatch afdækket, at Rockwools isoleringsmåtter helt systematisk er havnet i Putins krigsmaskine: Ikke mindre end 31 flådefartøjer er foret med Rockwool, heriblandt landgangsfartøjer, destroyere og verdens største ubåd. Nogle af fartøjerne har været med til at invadere Ukraine.

ROCKWOOL har hele vejen igennem forklaret, at man bare fremstiller nogle 'harmløse produkter', som man sælger til grossister, og at man ikke holder øje med, hvem de endelige kunder er. Det burde man nok have gjort.

Annonce:

Rockwool forsvarer sig med, at man ikke bare vil forære russerne en formue ved at opgive fabrikkerne, og at man i øvrigt hverken overtræder lovgivning eller sanktioner. Det sidste har Rockwool ret i – virksomheden gør intet ulovligt.

MEN SELV OM noget er lovligt, kan det godt være dumt og moralsk forkert. Så det er en helt igennem elendig undskyldning, Rockwool kommer med. Enhver form for samhandel er en håndsrækning til Putin, og på et tidspunkt bliver det forhåbentlig helt forbudt at handle med Rusland. Indtil da er erhvervsfolkene nødt til selv at bruge den indvendige side af hovedet.

Det har Rockwool har haft masser af tid til, for det er mere end ni år siden, at Rusland besatte Krim og indledte en 'fupborgerkrig' i det østlige Ukraine. Men Rockwool har lystigt fortsat sine aktiviteter i Rusland.

Annonce:

Rockwool-cheferne ved godt, at den er helt gal. Det siger vi ikke kun, fordi vi er sikre på, at de også læser nyheder og følger med i Ruslands svinske overfaldskrig. Nej, det tydelige tegn er, at de er gået i skjul for pressen. Ekstra Bladet har forsøgt at få Rockwool i tale, men Rockwool vil ikke tale med os – og i øvrigt heller ikke med andre medier. Alt, hvad man får af svar, er en bunke floskler fra kommunikationschefen. Ingen af Rockwools chefer vil stille op til interview.

I STEDET FOR vil vi give dem et godt råd: Se nu at komme ud. Ud af Rusland.

Red den sidste rest af jeres ære. Vent ikke på, at sanktionerne bliver strammet yderligere. Og vent ikke på, at russerne bare konfiskerer jeres fabrikker, ligesom de gjorde med Carlsbergs bryggerier. I skulle have solgt de fabrikker for mange år siden, mens tid var, men det var I for dumme og for amoralske til. Nu må I tage tabet.