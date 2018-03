Selskabstømmerne

THULESEN Dahl løj i skandalesagen om Dansk Folkepartis fifleri med EU-millioner. ’Vi betaler pengene tilbage’, bedyrede han gang på gang overfor offentligheden i 2016.

MEN det var ikke DF, der betalte alle pengene tilbage, som vi skulle tro.

SITUATIONEN var desperat (også) dengang: Skeletterne væltede ud af skabene i Morten Messerschmidts EU-cirkus, hvor det viste sig, at Messerschmidts EU-fond, MELD, havde finansieret skonnerttur, falske konferencer og sommergruppemøder for Dansk Folkeparti.

HELE skylden blev læsset over på Messerschmidt i første omgang. Og for at fremstå ekstra snehvid garanterede Thulesen personligt, at partiet betalte 1,6 mio. kr. tilbage.

MEN DF betalte kun en million kr., har Ekstra Bladet afsløret i denne weekend. De sidste 612.500 kr. fiskede de i al hemmelighed op af ruinerne af MELD.

ET TRÆK, der i øvrigt igen understreger, at DF nærmest betragtede MELD’s kasse som deres parti-pengetank, de kunne snable EU-tilskud op af.

KORT TID efter gik MELD konkurs. Byretten i Paris har senere forgæves ledt efter MELDs penge. Men Tulle og Messerschmidt havde altså været der forinden med den store kontostøvsuger. En manøvre, der meget rammende nu er sidestillet med ligrøveri og selskabstømning af EU-parlamentarikeren Jens Rohde (R).

EU’s regnskabshajer i Olaf har stadig ikke afsluttet deres granskning af skandale-fonden. En afgørelse der står som den sorteste tordensky i horisonten for DF’s partitop.

IMENS forsøger partiets næstformand at slå Ekstra Bladets seneste afsløring hen som noget uskyldigt og regnskabsteknisk. En syg bortforklaring, som en ekspert i europæiske partiers brug af EU-støtte da også dømmer helt ude i hampen.

DF har, meget betegnende, også selv hensat nøjagtigt det samme beløb, som de hev op af MELDs kasse, 612.500 kr., på en spærret konto...

THULESEN og Messerschmidt er igen klappet totalt i. Hvorfor forklarer Thulesen ikke bare selv, hvorfor han garanterede, at partiet betalte 1,6 mio. tilbage, når de kun selv betalte en million, og hentede resten i en kasse, som hørte til en EU-organisation?

HAN var jo så vild efter selv at fremstå som den over-pligtopfyldende partileder, da EU krævede tilbagebetaling, selvom DF ikke mente, de havde gjort noget forkert?

FORDI Thulesen kun går på banen, når han kan fremstå som helt uskyldig og pletfri. Men nu står både han og Messerschmidt mere end nogen sinde smudset til.