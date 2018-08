Selv-torturen

EN RÆKKE kendte mennesker har indvilget i at vise Ekstra Bladet, hvad de helt præcist vejer. Det føles grænseoverskridende, som det hedder på nudansk.

Alle er raske, energiske mennesker. Alligevel kredser en masse tankevirksomhed sig om, hvad vægten nu siger hver dag. Én ting har de også til fælles: De lyver som regel lidt eller meget, hvis nogen spørger dem, hvad deres vægt er.

INGEN tykke mennesker har ønsket at være med. Men alle de, der stiller op i al deres succesfulde, lykkelige liv, siger sådan set mere om, hvor langt vi er kommet ud i et meningsløst hamsterhjul af kropsvægt-tanker. For selv disse kendte mennesker kredser mentalt og fysisk meget om badevægten.

SJOVT nok har de slanke en underspillet formening om, at det nok er deres egen viljestyrke, motion og begavelse, de kan takke for at være fit og tilfredse. Flot! Tillykke. Det hjælper da helt sikkert. Men der var – bare et par tiår tilbage – en ret til IKKE at gå til fitness, løbe, bokse, lave pilates, løbe maraton osv., uden at blive betragtet som en småtkørende særling. Nu skylder man næsten samfundet at abonnere på Aarstiderne og gå til vandgymnastik, for tænk hvor bliver man dyr for sundhedsvæsenet senere hen.

FORMENTLIG vil læsningen af de kendtes vægttanker være en dolk i hjertet på de mange, mange mennesker, der virkelig døjer med uønsket, høj vægt. Disse kendte er jo ikke tykke! Det er mere acceptabelt at være stofmisbruger, fartbølle eller skattesvindler end at være meget fed i Danmark .

MENNESKER i den tredje verden vil tro, de står overfor en ny menneskerace fra Mars, hvis de pludselig forvildede sig ind i hele tankespindet ’Danmark anno 2018’: De svedende, pruttende selvpinere på løbebåndet, de overspisende, deprimerede tykke piger eller snart sagt størsteparten af danskere, der har en stor eller en lille dille med vægtfikseringen.

VÆGT-PSYKOLOGER – ja, sådan nogen har vi naturligvis også – fortæller i dagens Ekstra Bladet, at vi efterhånden forbinder vores medmenneskers vægt med bestemte personlighedstræk. Hendes undersøgelser viser for eksempel, at vi ofte tror, tykke mennesker er dovne eller ubegavede. Det lyder utroligt ...? Hvis det er sandt, forstår man bedre, at vægten betyder så meget. Det gør jo bare ikke tankegangen mindre idiotisk.

MEN HVIS de fleste for deres indre blik ser alle de mennesker i deres omgangskreds, som de er glade for, og som de glæder sig til at være sammen med – hvor mange af disse venner, familie, kolleger eller bekendte ligner så en toptrænet model? Ingen! Eller meget få ...