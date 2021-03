KRISTIAN THULESEN DAHL siger til Berlingske, at han vil være ’det varme borgerlige hjerte’.

Skal man legemliggøre formanden for Dansk Folkeparti og hans indvirkning på hans partis eller den borgerlige bloks blodomløb, er han vist mere at ligne med en tilkalkning.

I SIN DESPERATION efter at genvinde vælgernes gunst bliver Dansk Folkeparti mere og mere udanske. Og det på en for partiet karakteristisk bornert måde.

Et godt eksempel kunne læses på ekstrabladet.dk mandag. DF’s medlem af Aabenraas byråd Jette Julius Kristiansen kræver, at vinterbadere ved Sønderstrand får forbud mod at bade nøgne.

Forslaget er på mange måder en spejling af den fundamentalisme, partiet bryster sig af at bekæmpe blandt lovreligiøse muslimer. Et sådant forbud er lige så tåbeligt som burkaloven.

ANGSTEN FOR KVINDER i niqab eller burka fik længe nationen til at syre til og forkrampe. Faktisk i en grad, så man må konkludere, at det er islamister, der har sat dagsordener i Danmark. Godt hjulpet på vej af et DF, der i håb om at høste forargelsens frugt har indført middelalderlige love. Spørgsmålet er endda, om ikke islamister faktisk fejrer den slags, fordi loven kan bruges til at mobilisere 500 til at bære burka i Danmark i stedet for de hidtidige fem.

IRONISK NOK er vinterbaderne i DF’s selvmod-sigende verdensbillede mest sikre på ikke at genere nogen, hvis de er iført lige præcis en burka.

Men Dansk Folkeparti repræsenterer et Danmark uden selvtillid. For selvfølgelig burde folk have lov til at bære tørklæder, telte, kaninkostumer og frømandsdragt. De skal bare vise ansigt, hvor det forlanges.

Og selvfølgelig skal folk have lov at bade nøgne om vinteren i de ti sekunder, det oftest tager, inden de får håndklæde eller badekåbe om sig.

ET FRIT LAND er det modsatte af et lovreligiøst land. Vi vil ikke være lovreligiøse i Danmark. Heller ikke med DF’s love og regler. Herunder partiets nyeste fundamentalistiske forslag om at registrere folks religion.

Hvad er efterhånden det ’folkelige’ i Dansk Folkeparti? Hvad snakker formanden om, når han siger ’det varme hjerte’ i et parti, der lider af både anden- og tredjegrads-forfrysninger, når det gælder frihedsrettigheder?

BERLINGSKE SKRIVER i Thulesen Dahl-interviewet, at nu er der ’kun en vej, og det er fremad’. Og ’som den store fodboldfan, han (Thulesen Dahl, red.) er, ved han godt, at der snart skal scores nogle mål, ellers vil man for alvor begynde at se kritisk på træneren.’

Skal vi bruge fodboldmetaforer om DF og partiets formand, mener vi ikke, man kommer uden om ’at miste omklædningsrummet’ og ’selvmål’.