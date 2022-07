Selvovervurderet

ERKLÆRET UVÆRDIG og tvunget til at gå af i ydmygelse. Og ingen er overraskede. Alle synes tværtimod lettede.

DET ER DER BARE ingen grund til at være. For da den britiske premierminister Boris Johnson i går meddelte, at nationen ikke længere skal tynges af hans omfangsrige ego, rejste skibet Britannia sig ikke mærkbart i vandspejlet.

Og skuden krænger fortsat faretruende.

NÅR DET BRITANNIA, der engang ’ruled the waves’, i dag ikke besejler meget andet end egen beruselse i drukfester i Downing Street, er det et symptom snarere end selve problemet.

I DET HELE TAGET har det længe sejlet for Storbritannien. Med Boris Johnson-regeringens indædte interne magtkampe og rekord i antal flygtede ministre synes det blot at have nået en slags klimaks.

MED JOHNSON BLEV FARCEN om brexit således til en tragedie. Manden, der om nogen var med til at melde Storbritannien ud af EU, forlader nu selv nationen – grundstødt i et ingenmandsland.

EFTER MERE END ti års inkompetent politisk styre og en overmodig løsrivelse fra det europæiske fællesskab har lasten forskubbet sig og sendt nationen ud af kurs.

STOLTHEDEN OG NATIONALFØLELSEN udgør hos mange blot en civilisatorisk fernis. Som om briterne ikke engang selv tror på nationen mere.

Eksempelvis så man under EM i fodbold sidste sommer, at hooliganismen kravlede ud af skunken, buhede ad de andres nationalmelodier og tæskede løs på andre nationaliteter i undergrunden. Det ligner afmagt mere end noget andet.

DET NEDERLAG, der nu tegner Boris Johnson, er blot en ny version af hans konservative kollega og forgænger Theresa Mays nedbøjede silhuet mod udgangen til mørket. Hun efterlod en narrehat på knagerækken inde i vindfanget til premierministerboligen. Og den brexitbegejstrede Boris Johnson har forvekslet denne hat med en kaptajnkasket og gjort sig selv og Storbritannien til grin for sidste gang.

DET ENESTE GODE, der er kommet ud af brexit, er, at folk i andre EU-lande kan se, at Storbritanniens kurs og sejlads ikke fører til lykken eller løsninger på noget som helst.

BORIS JOHNSON VAR GRUNDSTØDT, allerede inden han så sig selv som en stor rorgænger.

STÅR HAN I DAG såret tilbage, kommer det af den ydmygelse, det er at være skyldig i brexit. I at have revet Storbritannien midt over. Uden at hverken han, hans parti eller nationen siden har magtet at løfte ansvaret for denne selvovervurdering.