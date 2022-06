DET ER ÅBENBART lige så slemt, som man frygtede.

Lars Findsen, landets spionchef nummer et, er sigtet og har gennem snart et år været trukket over torvet i snor med antydninger af landsforræderi. Og alt sammen, angiveligt fordi han talt lidt med sin mor, bror, kæreste og en ven samt har bekræftet et par journalister i, hvad disse formentlig i forvejen vidste.

Uden at det måske er rigtig alvorligt.

BERLINGSKE HAR AFSLØRET de ni sigtelser i sagen mod spionchefen. De drejer sig alle om nogle samtaler, man hemmeligt har lyttet sig til i spionchefens hjem eller sommerhus. Og som professor i strafferet Jørn Vestergaard udtaler:

’Det samlede billede, som Berlingskes oplysninger nu tegner, er egnet til at bekræfte det indtryk, som har dannet sig i hele forløbet. Nemlig en tvivl om, hvad det egentlig er, som Findsen kan have sagt, som skaber fare for statens sikkerhed.’

Professoren finder det ’tvivlsomt, om anklagemyndigheden i sidste ende har en god sag.’

DET OPLYSES TILLIGE, at ’udvalgte og betroede’ politikere på Christiansborg er blevet briefet om sagen, og herunder har de fået ’stærkt personfølsomme’ og ’intime oplysninger’ om spionchefen.

Hvad chefen for Forsvarets Efterretningstjenestes sexliv – ifald det altså er, hvad der tales om – angår selve sigtelsen, ser man gerne en god forklaring på. Man tvivler på, at en sådan findes.

LARS FINDSEN ER sigtet efter paragraf 109, stk. 1, der kan give op til 12 års fængsel for videregivelse af fortrolige oplysninger. Og uanset om han er uskyldig, eller han blot tildeles en løftet pegefinger, er sagen lige så opsigtsvækkende, som hvis han kendes skyldig.

I så fald har et fumlende Forsvarsministerium og et amatøristisk Politiets Efterretningstjeneste sat Danmarks ry og troværdighed på spil til skade for rigets sikkerhed. Nationens samarbejdsmuligheder internationalt må formodes at blive sat år tilbage. For hvem vil stole på den danske efterretningstjeneste herefter?

OG DET ER værd at minde om, at tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er sigtet på et lignende og muligvis endda svagere grundlag som en bifigur i hele sagen.

DETALJERNE ER SPARSOMME. Og en retssag vil tillige blive ført bag dobbelt lukkede døre. Danskerne vil som udgangspunkt intet få at vide. Ellers er det selvsagt vanskeligt at have en hemmelig tjeneste.

Men står Berlingskes oplysninger til troende, ser det foruroligende ud. I så fald har den socialdemokratiske regering og dermed Danmark en ’landsforræderisag’, der gør mindre ondt på de sigtede end på regeringen og Danmark selv.