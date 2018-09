DANSK FOLKEPARTI har søsat en storstilet reklamekampagne. Sådan en skal man åbenbart have.

Om den grafiske inspiration kommer fra Det Nye Testamente, det tidligere Sovjetunionen eller fordums dages Tyskland tør vi ikke gætte på. Men indholdet ser vi gerne nærmere på.



Tegning: DF

Kristian Thulesen Dahl, vi ved overhovedet ikke, hvad Dansk Folkeparti står for. Den ene dag ligner det en ringforlovelse med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet og den næste en ny omgang med Lars Løkke og hans udslukte riddere i den borgerlige regering.

Vælgerne må efterhånden føle, at de er med i en bogstavleg med ukendt udgang. Det er en farlig leg.



Tegning: DF

skal Søren Espersen illustrere Messias, men budskabet er helt ude i stenørkenen. Medmindre han taler om valg i de varme lande. Det gør han næppe. Hvilket heller ikke ville give mening.

Men lad os venligst gøre opmærksom på, at der kun opstiller danske partier til Folketingsvalg i Danmark. Og sådan vil det sikkert fortsætte i mange år.



Tegning: DF

er en brugsforening, sagde historikeren Palle Lauring for mange år siden. Brugsforeningen kunne man melde sig ind i. I dag melder man sig ind i Sygesikringen Danmark. Det kan være en god idé for mange. Også for DF’s Martin Henriksen.

Men hvis vi skal tage budskabet alvorligt, bliver køen lang ved den danske grænse. Smid tørklædet, og du er velkommen her.



Tegning: DF

Skaarup virker som en mand, der lever i evig angst. Der var meget, han skulle passe på i 2016, da DF første gang lancerede passe-på-kampagnen, og siden er den kun vokset.

Forhåbentligt er det miljøet, Skaarup nu vil passe på. Et stort isbjerg er begyndt at rotere, og når isen smelter, risikerer DF, at deres uforståelige kampagne vaskes bort. Isoleret set vil det ikke være et tab.