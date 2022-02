TIDLIGERE PÅ MÅNEDEN blev en 36-årige tømrer anholdt, beskyldt for medvirken til drabet på den 22-årige sygeplejeelev Mia Skadhauge Stevn. Manden er nu løsladt, efter at først byretten og senest landsretten har vurderet politiets beviser til at være alt for svage. Han er dog fortsat sigtet i sagen – sammen med en anden 36-årig, der stadig sidder fængslet.

Gør det, at vi har ret til at betragte dem som mordere?

PÅ INGEN MÅDE. Vi er nødt til at minde om, at dertil kræves altså, at en domstol vurderer, at beviserne er så stærke, at det ud over enhver rimelig tvivl er sikkert, at de har begået forbrydelsen.

Indtil det måtte ske, er de to mænd pr. definition uskyldige. Punktum.

DENNE GRUNDSÆTNING i ethvert retssamfund er det værd at huske på i disse dage, hvor vi oplever en blodrus mod de to sigtede mænd – herunder ham, som ikke længere sidder varetægtsfængslet.

DENNE 36-ÅRIGE TØMRER lever i dag under politibeskyttelse. Det gør han, fordi dødstruslerne vælter ind fra borgere, der føler sig klogere end de dommere, der nu i to omgange har underkendt politiets bevismateriale.

SELVTÆGTS-TOSSERNE DERUDE er bare ligeglade med den slags. De ved nemlig bare bedst. Og gasser sig i en selvhenførende forestilling om, at de har moralsk ret til at tage sagen i egen hånd.

DE TAGER fuldstændig fejl. Det er primitivt at give den som politi eller domstol. I et civiliseret samfund er ordenshåndhævelsen myndighedernes bord – ikke folkedomstolens.

LIGE SÅ GRIBENDE det brede folkelige engagement i Mia-tragedien er, lige så frastødende er den plebejerske vrangforestilling om, at bare forbrydelsen er gruopvækkende nok, så må det være i orden at gribe til trusler og vold.

EKSTRA BLADET HAR de seneste dage været i jævnlig kontakt med den nu løsladte 36-årige mand. Han er selvfølgelig dybt rystet. Både over politiets fremfærd, men også over alle truslerne. For ham er det en fattig trøst, at der er nedlagt navneforbud – alle i lokalsamfundet ved ganske udmærket, hvem der er tale om.

DET ER I DEN FORBINDELSE på sin plads, at også vi på Ekstra Bladet ser indad. For det kan jo ikke nægtes, at vi gennem de seneste uger har bragt mange artikler om den nu løsladte 36-årige mand.

VI HAR INTERVIEWET ham, hans familie, hans venner og hans forsvarer. Og vi har fortalt om tidligere domme. Alt sammen dog anonymiseret.

OVERVEJELSEN ER naturligvis, om vi dermed ufrivilligt er med til at udløse de frastødende reaktioner, vi selvsagt tager skarpt afstand fra.

SPØRGSMÅLET ER rimeligt. For det er klart, at vi i medierne også har en forpligtelse til at passe på mennesker, der bliver hvirvlet ind i alvorlige kriminalsager, og ikke kaste dem for en lynch-villig folkedomstol.

OMVENDT ER DET en kendsgerning, at Mia-sagen fylder ekstremt meget i befolkningens bevidsthed. Og vi har vurderet, at det er relevant at fortælle vores læsere, at en mand, der fortsat er politiets søgelys i forbindelse med en alvorlig drabssag, har en fortid med domme for forbrydelser rettet mod unge kvinder.

DET GØR HAM selvfølgelig ikke nødvendigvis til skyldig i den aktuelle sag. Og dét kunne Ekstra Bladet med fordel have været bedre til at understrege.

DET VÆRE HERMED gjort endnu engang. Samtidig med, at vi altså gerne udtrykker vores allerstørste foragt mod dem, der føler sig berettiget til at tage sagen i egen hånd. Det er ikke nogens interesse. Heller ikke i Mias.