Sen jagt på hajerne

VI NÆRMER os jul, og borgerne bliver bombarderet med tilbud om kviklån. Sådan har det efterhånden været i mange år, og desværre lader økonomisk klemte personer sig stadig lokke til at tage de dyre lån.

PROBLEMET har været kendt i mange år på Christiansborg, men hidtil har lysten og viljen til at gribe ind ikke rigtig været til stede. Omsider ser det dog ud til, at vores socialdemokratiske regering får lettet bagdelen.

I HVERT FALD vil erhvervsminister Simon Kollerup – efter mange opfordringer fra forbrugerorganisationer – i dag tage hul på forhandlingerne om et egentligt opgør med kviklånshajerne.

Kollerup, som ikke rider samme dag, som han sadler, er nået frem til den erkendelse, at kviklån er en ublu forretningsmetode, som sætter i forvejen udsatte borgere i en form for gældsfængsel.

INGEN SKAL DOG forvente, at Kollerup og kompagni når at gribe ind, før julehandlen går i sjette gear. Tidligst til foråret vil vi se et egentligt indgreb. Først skal vi igennem en række politiske forhandlinger, hvor slagsmålet især vil handle om, hvorvidt der skal indføres et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP) for kviklån. Der er eksempler på, at omkostningerne løber op i over uhyrlige 1000 procent. Til sammenligning kan procenten på de årlige omkostninger på et almindeligt realkreditlån tælles på en enkelt hånd.

FORBRUGERRÅDET har længe advaret mod de vilde og groteske tilstande, der hersker i en branche, hvor profitten går forud for alt andet. Og det rammer præcis de mennesker, som har mindst råd til de dyre lån. Det er en svag gruppe, der bliver udnyttet på det groveste.

I DE FLESTE EU-lande har myndighederne vredet armen rundt på kviklånshajerne og indført et loft på de årlige omkostninger på 20 procent. Stadig højt, men dog noget mere spiseligt.

DANMARK er havnet blandt de kun syv EU-lande, der endnu ikke har indført regler på området, og det betyder, at udenlandske kviklånshajer strømmer hertil for at boltre sig i mudderet.

SELVFØLGELIG har Forbrugerrådet skelet til udviklingen i de øvrige EU-lande, og derfor foreslår rådet, at Danmark også indfører et loft på 20 procent. Det falder naturligvis ikke i god jord hos Digitale Långivere, som er brancheforening for kvik-lånsudbyderne.

VENSTRE ER heller ikke tilhænger af et loft, men det kan ikke undre. Venstre sad på magten i en lang række år uden at gribe ind over for lånehajerne.

DET ER således ikke hos Venstre, Simon Kollerup skal finde sit flertal, men så kan sagen i stedet blive det første eksempel på, at der trods alt er forskel på den nye og den gamle regering.