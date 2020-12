Send ikke flere penge

Det gælder om at ’kickstarte økonomien’, hedder det. Vi skal nu også have udbetalt resten af vores feriepenge.

Vi har ellers lige hævet de første 51,6 milliarder kroner. Ikke at mange af os stod og manglede dem. Tværtimod. Faktisk har vi aldrig været rigere.

Danskernes samlede opsparing har rundet en billion. 1000 milliarder kroner! Vi har tillige sat rekord i aktiehandler, hvor omsætningen i kroner og øre i 2020 er oppe med 77 procent i forhold til 2019.

Og hvad mere? Nå ja, arbejdsløsheden er lige faldet, renten er væk, og regeringen har regnet galt med hensyn til coronahjælp, så der er 100 milliarder kroner, vi sikkert snart får udbetalt i drikkepenge for på forbilledlig vis at lystre regeringen.

Man kan med god ret fremføre, at feriepengene er folks egne penge, og at det er et rimeligt princip, at man selv får lov at råde over dem. Man kan dog også føre princippet videre og sige, at alle de nævnte penge er danskernes egne penge, og at der i flere tilfælde efterhånden kan stilles spørgsmål ved omfordelingsstaten.

Enhedslisten har midt i den store uddelingsfest f.eks. foreslået at give alle danskere, der tjener under 32.000 kr. om måneden, et julegavekort på 1000 kroner. Af visse kaldet et ’Tivolikort’.

’Hygge krydret med ansvarlig økonomisk politik, der sikrer beskæftigelse og arbejdspladser, er en god cocktail op til julen. Det her er vores bud på, hvordan vi gør det på en måde, der både er godt for ligheden i vores samfund, og hvor vi mest effektivt sætter gang i økonomien,’ siger partiets erhvervs- og beskæftigelsesordfører, Victoria Velasquez, til Jyllands-Posten.

Man kan også kalde det ’hyggesocialisme’. Hvis Enhedslisten var rigtige socialister, ville de forlange hele ovenstående scenarie udmøntet i borgerløn og ikke bede om en almisse-check, der kun får enhver mindrebemidlet til at føle sig endnu fattigere, når rutsjebanen igen stopper ved virkelighedens grå perron.

Men alle vil ’kickstarte dansk økonomi’. Næste år får vi således et meget større håndværkerfradrag, så selv middelklassen må overveje at indlægge Hollywood-lignende belysning i havegangen. Bortset fra at de må vente et par år på håndværkerne. De selvsamme håndværkere, som håndværkerfradraget skal hjælpe, har alt for meget gang i forretningen til at tage imod vores bidrag.

Måske skulle man spare lidt på krudtet. Så det ikke udarter sig som en forfejlet skattejagt til en børnefødselsdag. Den var beregnet til at vare halvanden time, men tog kun 20 minutter. Hvad skal børnene så lave?