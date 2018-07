SF i frit fald

SF’S ’VIKAREN fra helvede’ kørte til Bruxelles forleden på sin Harley, og i går kom resultatet: Karsten Hønge med det fængende tilnavn er SF’s kandidat til Europa-parlamentet næste år. Sammen med Margrete Auken.

GODT FOR ham – skidt for SF’s gruppe på Christiansborg, hvor Hønge er en af de få, der brager igennem partiets efterhånden helt udviskede profil.

DET tårnhøje, bramfri skrummel skal nok trække stemmer. Ligesom Auken garanteret også trækker flot, som hun plejer – det er tredje gang, hun stiller op.

Hun fik tredje flest stemmer af samtlige danske opstillede sidste gang i 2014 og var lige ved at trække endnu en helt anonym SF’er med i parlamentet.

Siden har hun kørt videre med uformindsket kraft og gennemslagskraft.

FOR KÆPHØJ og farverig for nogle – men en dame, der ved, hvad hun taler om.

Hun fylder mere ene kvinde end alle socialdemokraterne tilsammen.

SÅ man skal aldrig sige aldrig – at SF kan få to MP’er – når hun nu kører den hjem med Hønge som makker ved valget 26. maj næste år.

Hun er grøn socialist, og han er rød, så det flammer. De appellerer til lidt forskellige vælgere. Hans tidligere EU-skepsis kan ligefrem blive en fordel.

HVORFOR er det så interessant, vil nogle måske sige? Fordi det faktisk udstiller, hvor op ad bakke det er for det tidligere så interessante og vigtige lille parti.

De har ikke haft en rigtig saftig succes siden Aukens sidste valg. Og det vil de gerne have igen. EU-valget har fået topprioritet, om de så skal satse Hønge.

SF er nærmest glemt efterhånden. Og når Holger K. Nielsen holder op efter 33 år ved næste folketingsvalg – senest i juni næste år – skal man være meget vild med SF for at tro på, at de resterende får en rolle at spille. Jacob Mark og Lisbeth Bech Poulsen gør det godt, men de puster ikke ligefrem politiske modstandere af banen – endnu.

PIA OLSEN Dyhr er en god politiker. Men SF er blevet en slatten støtte for S og ikke meget andet. Uffe Elbæk har ret, når han bebrejder venstrefløjen, at de er en flok sløve kameler, der lader Mette Frederiksen køre længere og længere mod højre.

SATSNINGEN med Hønge siger også noget om resten af feltet ved EU-valget. Konkurrencen er ikke knusende ... de radikale er gået helt ud af valgforbundet med S og SF og satser butikken sammen med Alternativet. Dansk Folkeparti mangler stemmeslugeren Messerschmidt.

DE KONSERVATIVE har endnu ikke fundet en afløser for Bendt Bendtsen – de kigger sig vel om efter endnu en gammel hanelefant, der trænger til et velbetalt otium. Enhedslisten satser på sin egen kandidat for første gang; Nikolaj Villumsen. Ellers er det de samme mere eller mindre ukendte gengangere.