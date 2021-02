Sidste advarsel

Danmark er nødt til at genåbne. Smittetallene er i bund, og vi kan ikke som Mette Frederiksen vente på, at der ikke er flere smittede.

Samtidig kan vi se, hvor absurd tingene efterhånden har udviklet sig. Vi stimler sammen i Bilka, går skulder ved skulder rundt mellem rækkerne og køber tøj, køkkengrej, autodele, babyudstyr og fladskærme, samtidig med at den nærliggende gågade er mennesketom, og alle butikker, der sælger tøj, køkkengrej, autodele, babyudstyr og fladskærme, er tvangslukkede.

Mange af disse små næringsdrivende er på trods af hjælpepakker nu så hårdt pressede, at de formentlig aldrig åbner igen. Januar satte rekord i konkurser, og tusinder vil komme til, hvis Mette Frederiksen stadig venter på, at corona helt forsvinder, før hun genåbner.

De små butikker har gjort alt, hvad regeringen bad om. Nu kan de så sidde bag lukkede døre og se Bilka, Føtex og andre supermarkeder få lov til at skovle kunder ind uden begrænsninger.

Det er den slags forskelsbehandling, der ikke bare skaber konkurser, men en indestængt vrede, og får folk til at tro på konspirationsteorier og demonstrere med sammenrendet af besynderligheder i Men In Black eller tilslutte sig Facebook-grupper, der opfordrer alle til at holde åbent i morgen, mandag.

Der er stadig stor opbakning til Mette Frederiksens overforsigtige linje baseret på et worst case-scenario bygget op omkring den frygt, som forårets billeder fra italienske Bergamo stadig skaber.

Men man hører også flere og flere stemmer i debatten, der advarer mod at fortsætte denne linje, fordi den skader både økonomisk og menneskeligt på den lange bane.

Måske skal vi begynde med at indse, at vi ikke kommer af med corona. Vi er nødt til at lære at leve med den, ligesom vi altid har levet med influenza, der også har kostet menneskeliv.

Vi må tilbage til en ’helhedsorienteret tilgang til sundheden’, som bl.a. tidligere lægeformand og medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik stilfærdigt skriver på Twitter.

Mette Frederiksen og hendes rådgivere bør indse, at de spæde protester er en advarsel, før den brede folkelige opbakning forsvinder, og vi ser massive protester og tusinder, der trodser påbud og nedlukninger.