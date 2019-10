Sidste udkald

DER ER KUN én måde tilbage at se et kommende valg i Storbritannien på:

Briterne bør forlade EU. Der er ikke andre veje tilbage. Fordi det er at foretrække frem for en videreførelse af den nuværende splittede, invaliderede og handlingslammede nation.

EN SEPERATION har stået på i tre et halvt år. Først i sidste uge nåede man en skilsmisseaftale, der ligner den endelige. Det kan man lykønske premierminister Boris Johnson med – samt EU.

Men var man parterapeut for Storbritannien og Bruxelles, ville man gøre opmærksom på, at man ikke orker at have dem siddende i sofaen længere. Nu har hende der Bruxelles gudhjælpemig for tredje gang ladet stodderen blive lidt længere, på trods af han fortsat himler op om, hvor ulidelig hun er, og at han hellere vil dø.

JOHNSON MÅ følgelig besørge, når man når den nye brexit-deadline med januars udløb, eller også vælter Storbritannien af potten i en lidet flatterende solo-ulykke.

For som det står i målingerne, ser det ud til, at manden i spidsen for det ellers voldsomt skandaliserede konservative parti bliver siddende efter valget 12. december.

LABOUR OG dets leder, Jeremy Corbyn, er ifølge målingerne sensationelt nok ikke i stand til at skinne i lyset af den konservative nedsmeltning. Heller ikke selvom de konservative de sidste fire år – med skiftende ledere – har splittet nationen ad og sønderrevet sig selv, alt imens partiet rygsvømmer i en balje af ydmygelser.

Det er ikke nemt at være brite. For uanset at et flertal, efterhånden som brexit-lidelserne er taget til, ifølge flere målinger foretrækker at blive i EU, er der ingen kompromiser eller nye folkeafstemninger i horisonten. Og egentlig ville det også være dybt problematisk, hvis det var tilfældet, da mere end halvdelen af briterne oprindeligt stemte for at forlade EU.

I DANMARK er vi kun interesserede i at bevare så nært og godt et forhold til briterne som muligt. Vi er ikke og har aldrig været i nogen dyb mod-sætning til Storbritannien.

Men selv britiske EU-tilhængere bør i dag vælge et Storbritannien uden for EU. Så må de vende tilbage ud fra devisen, at alle har lov at tage fejl – samt blive klogere. Briterne må derfor ud, inden de overhovedet kan komme ind igen. Det bør det britiske valg handle om og nå frem til.