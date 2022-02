OM DET ER resultatet af tunnelsyn eller gustent overlæg, skal vi lade være usagt.

Men det står klart, at Politiken onsdag leverede en medie-skandale af de helt store, da avisen smækkede et billede af Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, på forsiden med overskriften ’Råbte Sieg Heil på værtshus’. En klar nazi-reference, som der imidlertid ikke var skyggen af belæg for.

POLITIKEN VAR NEMLIG udmærket klar over, at Vanopslagh ikke råbte ’Sieg Heil’, fordi han hyldede verdenshistoriens største forbrydelse.

Han gjorde det, fordi han citerede en gammel anti-nazistisk sketch, hvor en tysk komiker ville minde publikum om, hvor let menneskemasser kan lokkes til at råbe vanvittige ting: Komikeren fik først sit tyske publikum til at råbe ’hurra’, når han råbte ’hip hip …’. Og da han så pludselig råbte ’Sieg’, fik det folk til – til deres egen forbløffelse – at råbe ’Heil’. En udsøgt pointe.

AT VANOPSLAGH BLOT citerede en anti-nazistisk sketch, orkede Politiken imidlertid ikke lige at fortælle læserne før artiklens linje nummer 40. Det blev hverken nævnt i overskrift eller underoverskrift. Heller ikke i billedteksten blev der plads til at fortælle den rigtige historie. Her skrev Politiken derimod, at Liberal Alliances leder tidligere ’har poseret med våben’.

REAKTIONEN PÅ de sociale medier er da også alt for forudsigelig. Nu udråbes Vanopslagh af flere som nazist. Det kan ikke være mere alvorligt. Her på Ekstra Bladet valgte vi ikke at viderebringe Politikens vås af en historie, da den

begyndte at rulle tirsdag aften. For selvom ’klik-potentialet’ naturligvis var stort, må og skal der være grænser for galskaben.

POLITIKEN SKAL lægge sig fladt ned og undskylde. Højt og tydeligt – og med det samme. Både over for Vanopslagh og

historiebøgerne. Faktisk burde avisens chefredaktør, Christian Jensen, åbne vinduet til sit kontor på Rådhuspladsen og råbe af sine lungers fulde kraft, at Alex Vanopslagh blot råbte ’Sieg Heil’, fordi han citerede en gammel sketch.

SÅ SKAL EKSTRA BLADET nok lade være med at skrive historien om, at ’Politikens chefredaktør råbte ’Sieg Heil’ på Rådhuspladsen’ – selvom vi faktisk ville være fuldt ud berettigede til det, hvis vi brugte Politikens egne tarvelige standarder for at bringe forsiden med Vanopslagh.