Skål for nedskæringerne!

VI SKAL TIL det igen. Udstille kommunale udskejelser. Blotlægge løsagtig omgang med borgernes penge.

Denne gang er det byrådet i Guldborgsund. Kommunalpolitikerne – inklusive administrationen - skal på spa-hotel i Tyskland for at drøfte besparelser i kommunen, som vi skrev fredag. Ophold på firestjernet hotel i Rostock til i alt 156.000 kroner for at ’finde i omegnen af 100 millioner kroner til næste års budget,’ som den socialdemokratiske borgmester, Simon Hansen, formulerer det.

Egentlig er alt hermed sagt. Det er ikke bare en afsløring i Ekstra Bladet. Det er også såre selvafslørende. Et byråd tyr til udsvævelser, når borgerne skal bøde i budgettet – med nedskæring på skoler, ældrepleje eller busruter. Det aftales alt sammen i en ramme af luksus.

PÅ EKSTRA BLADET har vi bragt lignende historier førhen. Og vi vil også gøre det fremover. Fordi det ikke skal gå upåagtet hen, når politikere og embedsfolk udpeget til at forvalte vores fælles værdier bliver privilegieblinde og glemmer, hvorfor og hvem de sidder i embede for.

Og nu vi er ved det, mindes vi at have været forbi Guldborgsund før i en lignende anledning.

I 2008 brugte politikere og embedsmænd faktisk 140.000 kroner på en tur, der også gik til Tyskland. Delegationen skulle kigge på kunst. Studierne gik over i barbesøg. Og især Guldborgsunds – også dengang socialdemokratiske - borgmester Kaj Petersen førte an ved at råbe til forsamlingen, at de skulle drikke, når de nu var gået i byen:

- Hold kæft, I er nogle møghunde. I skal da bare købe nogle bajere, for helvede, mand, lød det fra Kaj Petersen ifølge Ekstra Bladets reportage fra baren. Vi taler om en tur, der i en afstemning i EB blev kåret som intet mindre end ’årets byrådsskandale’ af læserne.

VI KONSTATERER derfor nu, at man intet har lært i Guldborgsund. Hverken på borgmesterkontoret eller i kommunalt regi som sådan. Vi vil endog hævde, at der er tale om skærpende omstændigheder i det aktuelle tilfælde. Vi undrer os over, at ingen har været åndsnærværende nok til at række fingeren i vejret og sige: ’Lige når det gælder at finde nedskæringer, er det nok ikke så god en idé at forlyste sig. Det kan vi til nød gøre på studieture. Budgetmøder bør vi holde på rådhuset.’

For som den nuværende borgmester i Guldborgsund, Simon Hansen, medgiver Ekstra Bladet: ’ ’Vi kunne have siddet i byrådssalen og holdt arrangementet. Det anerkender jeg.’

MEN HAN hævder, at byrådet har brug for at ’være intensivt sammen’. Og det ved folk, der normalt læser Ekstra Bladet, efterhånden godt hvad betyder.