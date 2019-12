Skab juleglæde for alle

NU ER DET igen december, og det betyder, at vi her på Ekstra Bladet sammen med Dansk Folkehjælp for 13. gang samler ind til fattige danske børn, så de kan få en glad jul med gaver og julemad.

Vi kender godt alle fordommene. ’Der findes ikke rigtig fattige i Danmark’. ’Se bare, de har både mobiltelefoner, fladskærme og computere’.

DESVÆRRE HAR mange den opfattelse, at ’rigtige’ fattige kun er dem, der ikke har et sted at bo eller en ussel, gammel rønne med træk og fugt.

Men den fattigdom, vi har i velfærdssamfundet Danmark, er på mange måder langt alvorligere. Den handler om afsavn og ensomhed. Om at føle sig udstødt og set ned på, fordi man ikke lever i overflod som kammeraterne. Tusindvis af danske børn lever i sådanne familier, ofte med enlige forsørgere. Men hvorfor skal disse børn straffes?

JEG KAN allerede høre råbekoret på nationen! surt påstå, at det er forældrenes skyld, at børnene ikke kan gå til fodbold og komme i biografen med deres kammerater. Og de har sikkert ret. Mange forældrene har sikkert truffet tåbelige, dumme og uansvarlige valg. Men det kan da aldrig være børnenes skyld.

Vores juleindsamling handler om at hjælpe disse børn ved at vise, at der faktisk er nogen, der tænker på dem. Hvis vi er ligeglade med disse børn, så har vi mistet evnen til at være noget for andre end os selv.

OG DU BEHØVER ikke være bekymret. Dine penge går ikke til tant og fjas. Hver familie får et gavekort til REMA 1000 til mad og juleknas og et gavekort på 1000 kr. til GoGift, som er en online-shopping-portal, hvor man kun kan købe gaver til børn og unge for pengene.

Man kan heller ikke snyde sig til at være fattig. Familierne er alle godkendt af deres hjemkommune til at modtage hjælp. I sig selv et paradoks: Hvorfor kan kommunerne ikke selv hjælpe?

MEN LAD OS lige nu glemme det, for det kan de åbenbart ikke, og så må du og jeg træde til.

Glædelig jul til alle.