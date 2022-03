Skal vi ud, Morten?

DER SER UD TIL at være nyt henne i Dansk Folkepartis afdeling for EU. Den nye leder, Morten Messerschmidt, finder det nu ’lidt voldsomt’ at træde ’helt ud af EU.’

DET SIGER HAN i et interview til Politiken på et spørgsmål, om Danmark skal forlade unionen helt, hvis EU rent hypotetisk opretter en hær og pludselig forlanger Danmarks overgivelse af forsvarsforbeholdet. ’Det vil måske være lidt voldsomt,’ svarer Messerschmidt.

HANS FORGÆNGER, Kristian Thulesen Dahl, ville ellers gerne følge briterne ud af EU. Hvis briterne ikke fik en god aftale, skulle Danmark endda stile efter en aftale som Norge, lød det. Norge, der som bekendt ikke er medlem, men har adgang til markedet – sjovt nok ved at underlægge sig EU-regler, hvorfor de må følge unionen uden at have nogen indflydelse.

MEN DET SKAL DANMARK åbenbart ikke mere, forstår man på Messerschmidt. Og det undrer måske ikke. Dansk Folkeparti er og har ofte i EU-spørgsmålet været bygget på dobbeltbund. Man ser på og lytter til Messerschmidt. Og man mindes mest af alt om, at DF i årevis var den selvudråbte moral i dansk politik, når det gjaldt fifleri med penge i EU.

I 20 ÅR TORDNEDE PARTIET mod pengespild, uansvarlighed og snyd med EU-penge. Blot for selv i skikkelse af partiets nuværende leder at anvende EU-midler for 4,35 millioner kroner på ulovlig vis. Og dermed være, hvad man hævdede at foragte. Som bekendt afventer vi rettens dom i sagen, hvor DF’s leder er tiltalt for svig og dokumentfalsk.

EN TING ER forsvarsforbeholdet. Men kan de overhovedet bestemme sig i Dansk Folkeparti?

FØRST VAR DE imod EU, så gik de ind for EU, så var de imod, og nu går partiet tilsyneladende ind for det på ny. Har vi forstået dette rigtigt?

HER PÅ AVISEN er vi også imod at ophæve forsvarsforbeholdet. Man bør ikke risikere den mindste gnist, der kan forårsage, at Europas forhold til Nato på lang sigt brændes ned.

VI ER FOR fællesmarkedet, men unionsskeptikere. Vi er ikke imod EU, vi er imod babelstårne, vi er imod ’Djøf-katedraler’, vi er imod at regere højt hævet over borgerne.

HVOR STÅR HR. MESSERSCHMIDT og Dansk Folkeparti? Politiken forsømmer – temmelig symptomatisk for avisens nyhedsniveau – at spørge. Så vi spørger hermed: Nej, der er ikke flertal for det i Folketinget, men synes DF, at Danmark skal ud af EU?