Skamløs Mette svigter nordjyder

EKSTRA BLADET MENER:

Mette Frederiksen har lukket Nordjylland ned.

NORDJYDERNE har derfor en masse spørgsmål. De kan bare ikke få svar på dem. Statsministeren og sundhedsmyndighederne har eksempelvis ikke oprettet en hotline, de kan ringe til.

Tværtimod, kan man sige.

Mette Frederiksen er endda så skamløs, at hun på sin facebookprofil bringer et ældre billede af sig selv på Thorupstrand i Jammerbugten og fortæller alt og alle, at hvis man sympatiserer med nordjyderne lige nu, kan man ’like’ Mettes opslag – og dermed Mette.

HER PÅ Ekstra Bladet får vi de spørgsmål fra nordjyske borgere, som Mette Frederiksen og kompagni burde svare på:

’Jeg har 2 børn der bor i Frederikshavn, med deres mor. Når jeg bor udenfor disse kommuner, kan jeg så ikke have mine børn de næste 4 uger?’

’Godmorgen. Er det en ’kritisk funktion’ (statsministeren brugte på sit pressemøde termen ’kritisk funktion’, red.) at være sygeplejerskestuderende på et sygehus i sin afsluttende praktik?’

’Hej, jeg kører varer til dagligvarebutikker i hele Danmark, også i de berørte områder, hvordan skal jeg forholde mig?’

’Skal køre min mand til kræftbehandling i Aalborg på mandag. Bor i Hjørring kommune. Skal jeg medbringe dokumentation, såfremt jeg stoppes undervejs af politiet?’

’Jeg er pt hos kæresten i Aalborg, har dog bopæl i Brønderslev kommune og arbejder i butik i Randers. Hvordan forholder jeg mig til det?’

’Hejsa. hvad gør man med de efterskoler, der ligger i de berørte kommuner? Sender de eleverne hjem, eller beholder de dem i de 4 uger?’

’Hvis man bor i Thisted og arbejder i Elgiganten Aalborg, må man så køre på arbejde?’

’Hvis man er maler i Hjørring kommune og skal arbejde indenfor kommunegrænsen, må man det?’

’Hvorfor er Aalborg ikke ramt af restriktioner? Den ligger jo nærmest i midten af alle de nævnte kommuner?’

VI KAN PÅ Ekstra Bladet forsikre, at der er mange flere gode spørgsmål, hvor ovenstående kommer fra. Spørgsmål, vi ikke kan bringe, fordi vi ikke kan svare på et eneste af dem. For Mette Frederiksen og kompagni har som bekendt ikke udstedt egentlige regler for nedlukningen af landsdelen.

Nordjyderne har fået ’anbefalinger’, de har fået ’kraftige opfordringer’.

Ja, ret beset, har statsministeren deklameret: ’Nu lukker jeg jer – find selv ud af det’.

Og så har Mette Frederiksen toppet med følgende besked under sit strandbillede på Facebook: ’Hvis du har lyst til at vise Nordjylland, at hele Danmark bakker dem op, så kan du like eller dele her’.

LAD OS repetere dette: Mette lukker Nordjylland. Og holder man med nordjyderne, skal man ’like’ Mette.

Det bliver de sikkert glade for deroppe. Eller sagt uden ironi: Hvad med om statsministeren bekymrede sig om borgerne og deres fortvivlelse i stedet for at kere sig om følgere på Facebook?