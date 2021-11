Meget kan man mene om Mette Frederiksens magtarrogante stil, men den har hidtil kunnet noget. Køn har den ikke altid været, men effektiv til at fange danskerne ind med. Gennem de seneste to år har hun eksempelvis haft en ganske heldig hånd med pressemøder.

Alt sammen lige ind til onsdag aften.

Da ændrede alt sig brat. Hvis nogen forinden havde gået rundt i den vildfarelse, at nationen ledes af en statsminister med format – også i pressede sitautioner – så blev de meget klogere.

På aftenens historisk tåkrummende presseseance i Spejlsalen var vi i stedet alle vidne til en lige dele presset og selvmedlidende Mette Frederiksen.

Det var ikke noget kønt syn.

'Kæmpede for vigtig sag'

Med nærmest barnligt fornærmet trods nægtede hun, at der skulle være noget større problem i, at sms’er er forsvundet med den belejlige konsekvens, at afgørende bevismateriale ikke kan fremskaffes. Hvorfor dog det, når nu alle bare havde kæmpet for en vigtigere sag – folkesundheden?

Statsministeren var heller ikke villig til at se den åbenlyse skandale i, at hendes tro væbner, departementschef Barbara Bertelsen, i sin tid dekreterede sms-slet hos Statsministeriets topfolk, netop som de afgørende kommisioner skulle i gang med at kulegrave Corona-forløbene.

Samtidig kunne statsministeren heller ikke se noget større problem i, at de sms’er, som trods Statsministeriets uværdige krumspring, alligevel er kommet for dagens lys, afslører en magtbrynderisk brutal tone.

- Lev med det, som hun kækt formulerede det på pressemødet.

Flueknepperi

For det er nemlig alt sammen – må vi forstå på Mette Frederiksen – at betragte som formalistisk flueknepperi, når nu landsmoderen i øvrigt har arbejdet så opofrende med at passe på os alle sammen.

Eller som statsministeren HELT skamløst formulerede det, da en journalist gik hende på klingen:

- Vi var faktisk i gang med at redde danskernes liv.

Lige dér overtrumfede hun alt og alle på ulækkerheds-skalaen.

Må vi ikke minde den selvretfærdigt forurettede Mette Frederiksen om, at hele diskussionen faktisk handler om, hvorvidt en regering har brudt loven – og senere forsøgt at dække over det.

Så er det i den sammenhæng fuldstændig lige meget, om regeringstoppen har fået bildt sig selv ind, at målet helliger midlet. Det gør det pr definition ikke i en ægte retsstat.

Og det er også et vildspor, når Mette Frederiksen nærmest flæbende angler efter forståelse for, at der bliver begået fejl, når der skal tages store beslutninger.

Ikke synd

Hør engang her, statsminister, det er ikke SYND for hverken dig eller dine embedsmænd, at danskerne forventer ordentlighed og ingen snyd på vægten. Det er faktisk kun rimeligt.

I det mindste kunne man så have forventet, at statsministeren personligt tog ejerskabet til hele det forkvaklede sms-forløb.

Men, overhovedet ikke. For da en journalist meget rimeligt spurgte til, om hun ikke i det mindste kunne erkende, at ansvaret i sidste ende vel trods alt var hendes, lød svaret:

- Øh, nej.

Vi lader den stå et øjeblik: 'Øh, nej.'

Sådan svarer altså en statsminister, der gerne vil betragtes som en leder, og som gerne høster roserne for det, der er gået godt. Men som ikke har skyggen af format, når noget går galt.

Det er slet og ret uværdigt.

