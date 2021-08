Skandale-banken

MAN TROR, det er løgn – men det er det ikke.

Danske Bank er igen-igen midtpunkt i en skandale, der i værste fald kan medføre, at op imod 16.000 retssager i forbindelse med konkurser, dødsboer og gældssanering skal genoptages eller gå om, afslører TV 2.

STORBANKEN HAR i årevis inddrevet gæld, som den ikke har ret til. Tusinder af inkassokunder er år efter år blevet bedt om at betale mere, end de skyldte.

Og de fejlagtige beløb er bragt videre til skattevæsenet, inkassobureauer og domstole. Hvilket kan betyde, at Danske Bank har indkasseret for mange penge på bekostning af andre kreditorer.

MANGE ANSATTE, herunder den interne revision, har i årevis kendt til og advaret om problemerne – uden at de blev tacklet.

Juraprofessor Frederik Waage er nærmest i chok og udtaler til TV 2:

’Det er en meget stor skandalesag for Danske Bank. 16.000 retssager er et uhyre højt tal. Det er helt uden for kategori og næsten ikke til at forstå.’

VANEN TRO ER bankens topledelse gået i flyverskjul og overlader til en vicedirektør at udsende en meddelelse om, at banken ’ser på sagen med stor alvor og beklager fejlene.’

Samme ordvalg blev brugt, da hvidvask-skandalen blev afsløret og kastede banken ud i en krise, som den endnu ikke har overvundet. Forude venter retssager i milliard-klassen.

Selvfølgelig er politikerne ’rystede’, og tre ministre er blevet kaldt i samråd. Men det plejer der sjældent at komme noget konstruktivt ud af.

SAGENS OMFANG er en bombe under hele det offentlige inkassosystem, der bygger på, at man kan stole på oplysninger fra bankerne.

Den tillid risikerer at gå fløjten. Og hvad værre er: Tilliden til domstolene lider også skade.

Nu forestår et kæmpemæssigt oprydningsarbejde og – forhåbentligt – et politisk efterspil.

MEN DET ER værd at notere, at Danske Banks egne jurister i en intern redegørelse nævner straffelovens bedrageri-paragraffer, fordi banken trods adskillige advarsler blev ved med at fodre domstolene med fejlagtige oplysninger.

Det burde være en vink med en vognstang til politiet om at tage affære og indlede en undersøgelse.